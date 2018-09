Def, se lo spread è una scusa per far cadere il governo

Com’era ampiamente previsto, i mercati colgono in un Def solidale ed espansivo un’ottima occasione per scommettere sulla debolezza dell’Italia e vendono.

Ma è il loro mestiere: non danno pagelle, speculano, fanno soldi.



C’è chi però su questa speculazione finanziaria e questa febbre dei mercati potrebbe aggiungere una speculazione politica. Ossia spingere per creare le condizioni perché questo governo vada a casa.

Non sono dame di San Vincenzo, i tifosi del caos, bensì avversari politici con relativo seguito nel Palazzo puniti e sconfitti dal voto popolare e politicamente messi da parte, che non si rassegnano al tramonto e all’oblio e sperano di tornare in gioco. Poiché, come diceva Giulio Andreotti “il potere logora chi non ce l’ha”.



Bisogna contrastare queste iniziative da tanto peggio tanto meglio, rammentando che questo governo, che gode dell’appoggio popolare, non ha alternative, come si è visto nei lunghi mesi dopo il voto del 4 marzo e come ebbe modo di capire lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infine deluso e rassegnato dall’aventino del Pd e costretto suo malgrado, sotto i colpi violentissimi di uno spread impazzito, a richiamare Luigi di Maio e Matteo Salvini e battezzare l’inedito connubio Cinquestelle-Lega impacchettando il tecnico Cottarelli.



Abbattere questo governo significa dunque portare il Paese all’ingovernabilità e a una letale crisi di sistema.

Calma e gesso, dunque. E interesse nazionale sopra l’interesse di parte.

Diciamo no con decisione ai nostalgici irresponsabili che cavalcano il caos e l’avventura. E denunciamone eventuali manovre.