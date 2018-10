Desirée, dietro la tragedia il lassismo delle culture cattoliche e di sinistra

Colpisce, ma non sorprende, il silenzio imbarazzato della sinistra per l’uccisione a Roma della giovane Desirée per mano di un branco di nigeriani senegalesi et similia uniti nella loro ferocia da un raptus sessuale e stimolati dal rito orgiastico e dalla frenesia e dall’estasi indotte dalla droga.

Colpisce ma non sorprende questo silenzio poichè la sinistra, con il suo lassismo e permissivismo fraterno, solidale e mondialista, c’è l’ha sulla coscienza questa tragedia. Ecco perché non ha nulla da dire rispetto a un delitto efferato del tutto simile nella sua genesi, nei sui protagonisti, nelle sue dinamiche e nei suoi effetti, a quello di Pamela a Macerata di qualche mese fa e a molti altri episodi simili che magari non sfociano in tragedia e quindi restano coperti e sconosciuti ma sono quotidiani nelle maglie fuori controllo della società liquida delle grandi città.

Ordinaria amministrazione. Come sanno bene e raccontano le forze dell’ordine impegnate a gestire le contraddizioni sociali di un territorio che in molte aree, specie cittadine, è off limits e fuori controllo. E raccontano, polizia e carabinieri, di immigrati senza documenti, senza lavoro e senza fissa dimora, che inevitabilmente finiscono per sopravvivere col fare gli accattoni, i prostituti o i pusher per i grandi trafficanti di droga. Comunque delinquenti, che di solito si appostano vicino alle discoteche, ai centri sociali e ai luoghi di ritrovo giovanile dove puntano e azzannano con facilità le prede: giovani donne disorientate e psicologicamente problematiche che possono, magari grazie alla maggiore età, sottrarsi al controllo delle famiglie, facili da convincere a dare sesso in cambio piacere e o di droga.

All’inizio queste donne cominciano magari per gioco e spirito di scoperta e d’avventura, poi finisconi in balia di questi orchi solitari e disperati che le sottomettono e le tengono prigioniere del loro dominio, in un circolo vizioso costruito con facilità. Cercano con la malcapitata donzella, magari attratta dal sogno del fidanzato africano (in rete ci sono diverse chat con i racconti delle malcapitate) di soddisfare i propri bisogni sessuali repressi (senza precauzioni), questi giovanottoni neri senza nome. Oppure di procacciarsi denari, e ogni motivo è buono per spillarne a soggetti deboli e soggiogati.

O magari sperano nel colpaccio di un matrimonio, che si aggiunge ai loro matrimoni già contratti nelle nazioni da cui provengono le cui religioni, spesso islamiche, consentono la poligamia. O sperano magari che ci scappi la messa al mondo di qualche figlio, una tragedia per il nascituro e la malcapitata madre, ma la pacchia per l’immigrato che così si procura un motivo inoppugnabile per ottenere la cittadinanza italiana.

Circolano nella città impuniti, questi signori. Sempre alla ricerca della vittima. E restano liberi e impuniti. Poichè - raccontano i poliziotti - li si può fermare solo se colti in flagranza di reato. E stanno ben attenti a non farsi beccare, conoscendo bene le leggi italiane e tutte le scappatoie e i distinguo consentiti. Non portano mai, ad esempio, con se la droga se non in quantità da uso personale, per legge non punibile.

Se fermati danno nomi improbabili e vengono invitati a presentarsi in caserma con i documenti, di cui sono sprovvisti. Ma ovviamente non li si vedranno mai più. Molti pm li conoscono e in privato li definiscono “truffatori seriali”, per le storie che raccontano alle fanciulle ingenue che si fanno conquistare dal suono sofisticato del tamburello, dalle danze ritmate africane o dalle freccine rasta e dalla musica di Bob Marley e del reggae intorno.

Di solito il racconto più frequente è dell’ex calciatore e modello, già titolo ricercatissimo ma desideroso di un rapporto stabile e di una donna fissa e innamorata. Ma è solo un trucco per ottenere la fiducia della signorina e tutti i vantaggi possibili. Contro di loro le forze dell’ordine e la magistratura sono impotenti. Quand’anche riescono a incastrarli, processarli e condannarli, rarissimamente, costoro stanno qualche giorno in carcere e poi escono accompagnati da ordini di rientro in patria che restano ineseguiti. E ricominciano a colpire.

Sta in questo esercito di delinquenti clandestini, figli delle maglie larghe delle leggi italiane e di un malinteso senso dell’accoglienza e dell’amicizia tra i popoli sostenuto e diffuso a spada tratta contro nemici definiti razzisti dalle culture dominanti cattoliche e di sinistra, il buco nero della società italiana, da cui nascono tragedie annunciate come quelle, troppo uguali, già viste, di Desirèe e di Pamela. E la sinistra non sa che dire e che pesci prendere. E la gente li ha abbandonati e chiede sicurezza e giustizia.