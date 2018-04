Di Maio bocciato in italiano: anacoluto nel post dell'addio al Pd

Anacoluto nel testo del post dell’addio al Pd di Di Maio, quando esordisce scrivendo: ”Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa”. Cosi sembra che il soggetto, ossia il Pd, abbia trascinato Renzi al suo minimo storico... Doveva invece, volendo mantenere il Pd come soggetto, scrivere al passivo: ”Il Pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante sia stato trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa“.