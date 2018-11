Di Maio e il padre/ Mara Carfagna da’ lezione di politica

Dopo Rocco Casalino, Luigi di Maio. E’ tiro a segno sui vertici del Movimento Cinquestelle da parte del Palazzo. Che ha una paura fottuta dei grillini e della loro intransigente foga antiCasta. Certo, la vicenda del padre di Di Maio non è ne’ bella ne’ edificante. E il ministro e vicepremier, cui va dato atto di un atteggiamento estremamente corretto e collaborativo dopo le rivelazioni delle Iene, dovrà spiegare e chiarire a fronte dello stillicidio quotidiano di rivelazioni, che arrivano a puntate, un po’ al giorno.

Ma a guardare con distacco e senza partigianerie politiche ai fatti, il sospetto che in Italia ci si scandalizzi a intermittenza e ad orologeria è forte. E l’idea che Di Maio abbia pestato più di qualche callo importante prende piede.

A partire dalla giusta lotta contro gli intrecci incestuosi dei poteri forti, primo tra i quali i conflitti di interesse nel mondo dell’editoria, controllata prevalentemente da gruppi industriali e finanziari che non fanno gli editori, ma usano i giornali come strumenti di potere e di lobbing. In questo contesto limaccioso, onore a Mara Carfagna, pezzo grosso di Forza Italia, che, pur essendo fiera avversaria di Di Maio e dei Cinquestelle, fa una dichiarazione molto garantista invitando a tenere fuori i padri e le loro eventuali colpe nella lotta politica. E accusando chi lo fa di scorrettezza e di mancanza di argomenti.

Una lezione di stile e civismo politico che oggi, nelle epoca delle clave, fa eccezione e le fa onore.



D’accordo con lei, onorevole Carfagna. Giudichiamo Di Maio per la sua azione politica. Senza scorciatoie e inframmettenze extrapolitiche.