E la sinistra antisovranista si unì sotto l’hastag #Salviniportasfiga

Mentre la linea dura di Matteo Salvini contro la mafia degli sbarchi e contro l’uso dell’Italia come campo profughi di tutt’Europa obbliga gli altri paesi membri, finora silenti e accidiosi, del vecchio continente a uscire dall’inedia e a condividere e farsi carico dell’emergenza immigrati come problema di tutti, il ministro dell’Interno e leader leghista diventa sempre più una vera ossessione per antisovranisti e antipopulisti in servizio permanente effettivo.

Si distingue in tal senso un hashtag nato su Twitter che non è proprio un laboratorio di pensiero politico. Si chiama #Salviniportasfiga. E tra gli interventi a gamba tesa contro il ministro dell’Interno si fa apprezzare, ad esempio, l’esponente di primo piano del Pd onorevole Monica Cirinnà, un tempo emersa e divenuta nota per l’attenzione ai temi etici, che dando nerbo e sostanza ideologico-politica al suddetto hashtag, osserva con malcelata ironia:

“Non c’è 2 senza 3 !! Confermato #Salviniportasfiga: dopo gli auguri al Napoli e al Milan, entrambi asfaltati, ora la #Francia, alla quale gufava, vince il mondiale #FranciaCroazia #WorldCup2018”

E purtroppo non siamo su Scherzi a parte.

Povera sinistra... povera Italia con questa opposizione via Twitter.