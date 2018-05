E' nata una nuova specie di giornalista: il Quirinalista-randellatore

Tra le perle mediatiche emerse da questo lungo stallo politico-istituzionale post elettorale, oltre alle maratone e ai giornalisti tutti commissari tecnici che fanno le formazioni e gli schemi tattici dei partiti, s’impone un’anima nuova specie di giornalista: il Quirinalista-randellatore. Staziona stabilmente sul Colle (o almeno così sembra dalle cornici in cui appare) e ad ogni collegamento riferisce con circonlocuzioni ardite e allusioni larvate gli umori di lassù, rigorosamente anonimi. E da ieri le rampogne, riferite a Lui, il Presidente, nei confronti di Lega e Cinquestelle, rei di non voler appoggiare il governo “neutrale” che si eleva come esenza miracolosa dalle stanze ovattate di Sergio Mattarella. Che, sulla bocca di questi giornalisti embedded divenuti elementi dell’arredo quirinalizio, perde ogni connotato umano e legame con la realtà e da persona concreta è fallace, siculo e dc di sinistra d’annata doc, assurge a entità metafisica dotata di poteri speciali quasi oracolari. Sicché si parla di lui in una terza persona asessuata, algida e acefala, che assume il nome terzo e impersonale di Quirinale (o Colle) ed emette i suoi verdetti come fossero fatwe. Tra le cose che ci si augura finiscano presto col ritorno alla normalità della situazione politico-istituzionale, ci auguriamo cessino presto questi siparietti di messaggi in bottiglia per bocca di ventriloqui imbeccati dagli umani dello staff capaCi di parlare all’ora del Tg anche dieci minuti senza dire assolutamente nulla. Se non qualche umorale randellata per conto terzi.