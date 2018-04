E ora per Salvini comunque vada sarà un successo

Aveva avuto fiuto Matteo Salvini quando aveva preso tempo e rimandato le verifiche finali sul governo a dopo il weekend elettorale in Friuli.Il risultato è stato tutto nettamente a suo favore. Ha stravinto in Friuli con il suo fedelissimo Fedriga (candidatura unitaria del Centrodestra portata a casa con un guizzo intelligente dalla Lega in occasione delle trattative con Forza Italia per la nomina del presidente del Senato, l’azzurra Casellati), ha dato la polvere al riottoso partner Berlusconi restìo a riconoscergli la leadership sia prima che dopo il 4 marzo, ha visto crollare l’ostico, presuntuoso e un po’ ingenuo Di Maio e ha assistito all’implosione del Pd con il ritorno clamoroso di Renzi che ha azzoppato il reggente Martina gettando il partito nello sconforto e togliendo così una sponda tanto per gli inciuci berlusconiani sotto banco quanto alle mene dell’ala grillina di sinistra che fa capo a Fico.

Ora, dopo questo weekend da terremoto politico, il leader della Lega si è preso il mazzo e decide lui a che gioco giocare. O chiedere, come suggerisce Berlusconi, l’incarico da premier andando a cercarsi i voti in Parlamento e puntando sulla paura del voto anticipato che potrebbe consentirgli di agguantare peones di varia estrazione. Oppure assecondare Di Maio nella richiesta di voto anticipato. Quel che è certo è che comunque vada per il leader della Lega sarà un successo.