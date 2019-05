Flat tax subito: e Salvini nascose il caso Rixi e fece saltare il tavolo del Quirinale contrario alla crisi di governo

Stavolta Matteo Salvini si è fatto furbo. E alla notizia della condanna penale di Edoardo Rixi il leader della Lega non si è fatto infilzare dai Cinquestelle sulla questione morale e ha indotto il sottosegretario leghista alle dimissioni immediate.

Il caso Siri, con la Lega in trincea a difenderlo, si era concluso con una sonora sconfitta leghista: il premier Conte, a seguito delle pressioni dei Cinquestelle, aveva dovuto dimissionarlo d’autorità.

E sul piano dell’immagine per la Lega era stato un autogol. Da non ripetere. Anche perché litigare e creare un caso in un momento così delicato poteva esporre la Lega a una rottura con l’alleato grillino su un terreno scivoloso, quale è la questione morale.

Quindi Rixi a casa. Consolato con la poltrona di responsabile delle infrastrutture nella direzione di via Bellerio.

Non è su quel terreno che conviene alla Lega rompere con i Cinquestelle. Ed ecco allora il leader leghista lanciare a stretto giro dopo un paio d’ore la bomba flat tax al prossimo consiglio dei ministri.

Cambiando così la gerarchia delle notizie e cercando di far saltare per aria tutti i tavoli. Compreso quello attendista e contrario alle elezioni che si sta formando sull’asse Mattarella-Conte. Due piccioni con una fava. Il vecchio pokerista Bossi avrebbe approvato.