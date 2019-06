Giorgetti commissario Ue? Salvini ci crede, ok Cinquestelle

Cresce l’ipotesi della designazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a commissario Ue. Dopo l’endorsement cifrato ma chiaro di ieri da parte di Matteo Salvini davanti all’assemblea di Confartigianato, il dossier sta prendendo spazio nei piani alti del Palazzo, anche perché i tempi stringono.

E all’ok giunto discretamente dal Quirinale si aggiunge, come ha accertato Affaritaliani.it, la disponibilità del partner di maggioranza del governo, ossia dei Cinquestelle. Il leader, Luigi Di Maio, con una posizione molto laica, ha fatto sapere che se la Lega rivendica a sé quella poltrona, da parte sua no problem.

Anche se, ha commentato con i suoi collaboratori, sul nome da scegliere bisognerà porsi una domanda: “Quale leghista riesce a passare il voto a maggioranza assoluta del parlamento europeo?”. “Poiché”, ha ricordato di Maio ai suoi, "è così che si votano i commissari”. Si apre insomma per Matteo Salvini una partita diplomatica non banale su un tavolo per lui sdrucciolevole quale quello europeo. Riuscirà la mano felpata del premier Conte a fare il miracolo?