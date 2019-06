Governo Conte, va avanti. Ci sarà un vertice di pace tra Cinquestelle e Lega

Il governo Conte tiene e va avanti. Denigratori, dietrologi e destabilizzatori, money manager, avversari politici e opinionisti retro, antagonisti, antifascisti e azzeccagarbugli, mettetevi l’anima in pace. Le nubi si diradano sul capo del premier avvocato del popolo e, dopo lo tsunami delle europee, sull’alleanza giallo-blu dei penta-stellati di Luigi di Maio e dei leghisti di Matteo Salvini torna il sereno (o poco nuvoloso).

Affaritaliani.it, dopo aver verificato presso le fonti (al massimo livello) può dare una risposta alla domanda che gira in tutt’Italia e a tutti i livelli: e ora che succede? Non succede nulla ,niente rottura, si va avanti con la squadra di governo che ha appena festeggiato il primo compleanno. In dettaglio, si farà appena possibile il vertice tra M5S e Lega e i due alleati si comunicheranno stima e fiducia reciproca, archivieranno le liti e giureranno di voler ancora filare d’amore e d’accordo rilanciando la collaborazione.

Su che basi? Semplice: sulla base del contratto già scritto. Quindi sui punti programmatici già condivisi che verranno realizzati secondo le intese messe un anno fa nero su bianco. Domanda: ci sarà un aggiornamento del contratto? “No”. Altra domanda: ci sarà un rimpasto di ministri? ”Per ora non è previsto nulla”. Avanti dunque, senza traumi né palingenesi. Protrarre lo status quo al momento conviene a tutti. Prosit.