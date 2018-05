Governo di centrodestra o voto: Salvini, uomo con la camicia (ben stirata)

O governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O governo tecnico senza i voti (poiché Centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto, tra giugno e luglio.

Comunque vada sarà un successo per Matteo Salvini, che da subito, dopo il successo del 4 marzo e il clamoroso sorpasso su Forza Italia, puntava sul voto per consolidare il trend, cavalcare l’onda e divenire il leader della nuova destra sovranista in Italia.

Porterà a casa o l’uovo subito di Palazzo Chigi o la galllina tra qualche mese con il voto. Verrebbe voglia di dire, anche pensando alla bella e brava compagna Isoardi: Matteo Salvini, l’uomo con la camicia (ben stirata).