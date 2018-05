“Professor Flick, entro quanti giorni si deve votare una volta sciolte le Camere? Che dice la Costituzione?”, chiede in diretta il bravo conduttore di Rainews24 Roberto Vicaretti.

E il presidente emerito della Corte Costituzionale, già Ministro della Giustizia e aspirante premier tecnico, arrossendo: "Sinceramente non lo so, non mi sono mai appassionato a questa questione, troppo complicata, darei una notizia falsa”. Prosit, professore...