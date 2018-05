Governo: i piani della Lega portano al listone unico di centrodestra, con un game over per Renzi e Berlusconi

Ineccepibili e come sempre dotate di ferrea logica politica, le considerazioni del capogruppo alla Camera e braccio destro e sinistro di Matteo Salvini Giancarlo Giorgetti illuminano il percorso cui si avvia la Lega nei prossimi giorni, dopo lo straordinario successo in Friuli, con relativo ridimensionamento di Forza Italia e crollo dei grillini.

La Lega cancella con Giorgetti l’ipotesi propugnata da Berlusconi e Meloni di provare con un governo di centrodestra che vada a cercarsi i voti in Parlamento. Ne mancano troppi e, posto che si riuscisse nell’impresa impossibile di raccattare tanti Scilipoti in libera uscita dai rispettivi partiti, sarebbe un governo raccogliticcio, esposto ad ogni corrente e spiffero e perciò oltremodo precario.

Ma Giorgetti fa fuori anche i governi tecnici o del Presidente o di scopo: si definiscono a tempo all’inizio, ma poi durano all’infinito e nessuno li schioda dalle poltrone. Immorale e contrario al voto degli italiani. E allora? E allora il Dottor Sottile della Lega propone un patto tra i due vincitori, Lega e M5S, per un governo che gode dei numeri sufficienti in Parlamento per modificare la legge elettorale con un premio al vincitore, tale da consentirgli di governare eliminando l’attuale cul de sac e restituendo al sistema il sano principio dell’alternanza.

Ma premio al partito o alla coalizione? I Cinquestelle, che agiscono da soli e non in coalizione, preferiranno certamente un premio al partito. E la Lega aderirà convincendo i suoi partner della coalizione di centrodestra a confluire in un listone unico.

A quel punto la partita si giocherà tra un Centrodestra guidato da Salvini e un Centrosinistra guidato da Di Maio (o Di Battista). Per Matteo Renzi e il suo Pd e per Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia sarebbe game over.