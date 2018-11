Governo, Salvini ad Affari: "Io penso a elezioni anticipate? Balle spaziali!"

Ho letto articoli in cui importanti opinionisti analizzano le frequenti contrapposizioni tra Lega e Cinque Stelle e attribuiscono a Matteo Salvini un lavorio nascosto per andare a elezioni anticipate. E allora gli ho chiesto: "Ciao Matteo, è del tutto campata in aria l’ipotesi di elezioni politiche anticipate di cui parla qualche commentatore attribuendotene il desiderio?". Il ministro dell’Interno mi ha risposto: "Balle spaziali!". Si mettano l’anima in pace, dunque, i suddetti commentatori e gli ambienti politici che li imbeccano e ispirano. Si dotino di pazienza. Da Salvini non arriverà la mazzata che fa cadere il governo Conte per andare al voto.