Governo, una sola via d’uscita: dimissioni di Conte

Nessun accanimento terapeutico. Il governo del Cambiamento, figlio dell’alleanza forzata ma potenzialmente molto innovativa e virtuosa tra le due forze politiche più vicine alle istanze del popolo, durato con alterne vicende per un anno, è in rianimazione ma con prognosi infausta, come dicono i medici quando il paziente non ha speranze. Le ragioni di scontro, presenti nel suo dna originario, hanno nel tempo prevalso su quelle di incontro, le contrapposizioni hanno vinto sulle mediazioni. Il contesto italiano e internazionale conflittuale non ha giovato. E alla fine è arrivato lo tsunami del voto europeo, che ha capovolto i rapporti di forza tra i due alleati, snaturandone i già precari ed esili equilibri interni e soprattutto delegittimando l’attuale Parlamento e la premiership delegata e inevitabilmente debole e compromissoria di Giuseppe Conte.

I fatti pre ma soprattutto post-elettorali sono sotto gli occhi di tutti e suggeriscono, direi impongono, di voltar pagina. L’esuberanza pragmatica, incontenibile e inevitabile di Matteo Salvini, legittimato e perfino obbligato ad accelerare per onorare i suffragi ottenuti, contrapposta alla crisi strategica, organizzativa e politica dei Cinquestelle, non promettono nulla di buono sulla capacità di governo e parlamento di decidere e operare, in un momento in cui, viceversa, è necessaria la massima operatività, specie sul fronte dell’economia e nei rapporti e nelle obbligazioni con l’Europa.

C’è’ una sola via d’uscita possibile, come ho sostenuto, solitario tra tanti direttori, a Mattino Cinque, lunedì scorso, quando ancora era in corso lo spoglio ma già si intravvedeva lo tsunami: Giuseppe Conte deve prendere atto delle mutate condizioni e andare al Quirinale rassegnando le dimissioni, onde mettere nelle mani dello Stato l’avvio di un processo di verifica e chiarimento al massimo livello istituzionale. Il presidente Mattarella dovrà rimandare Conte in Parlamento per verificare, attraverso un dibattito pubblico, se vi siano le condizioni per il proseguimento di un governo magari rinnovato nel programma e nell’organigramma.

Qualora queste condizioni non vi fossero, Mattarella dovrà rapidamente accertare con un incarico esplorativo da conferire alla seconda carica dello Stato, ossia alla presidente del Senato Casellati, che non vi siano maggioranze alternative (Centrodestra piu transfughi? Cinquestelle - Pd? Governissimo per l’emergenza?). Dopodiché, se non vi sono alternative praticabili, dovrà sciogliere rapidamente il Parlamento e indire elezioni politiche anticipate, con lo scopo di poter affrontare la manovra di bilancio d’autunno con un nuovo governo, capace di gestire con piena rappresentatività il passaggio cruciale di una manovra di bilancio molto complessa e molto delicata.