Il conflitto di interessi di Silvio cartina al tornasole del rapporto M5S-Pd

Sembra ai più una scostumatezza e una bestemmia la presa di posizione del leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio sul conflitto di interessi di Silvio Berlusconi, leader politico ,padrone di un partito ma anche di un impero editoriale multimediale che spazia da Mediaset alla Mondadori (Rcs libri, Einaudi ecc...) al Giornale, al cinema di Medusa. Un potere che si irradia quotidianamente nella società italiana passando dall’informazione, alla politica culturale, all’intrattenimento, solo per restare in quest’ambito (a cui peraltro va aggiunto il potere finanziario che passa per Mediolanum e Mediobanca).

Sembra una scostumatezza è una bestemmia perché ormai ci siamo abituati. A causa di una sinistra distratta e inciuciona che, sin dai tempi delle premiership di Romano Prodi e Massimo D’Alema, ha spesso minacciato, ma a salve, di intervenire con una legge sul conflitto di interessi che sanasse l’anomalia di una formidabile concentrazione di poteri incestuosi in capo a una sola persona (potere politico,potere economico,potere editoriale e massmediatico), tale da inficiare la struttura dei pesi contrapposti e dei bilanciamenti equilibrati su cui poggia una moderna democrazia.

Il sonno della ragione che genera il mostro dell’assuefazione e omologazione, uno degli effetti, forse il più Importante, del quasi trentennale potere berlusconiano. Pleonastico ribadire quanto sia abnorme che nella dialettica politica nazionale e locale uno dei soggetti in competizione goda rispetto agli avversari di un vantaggio così vivo, attivo, forte e straordinario, tale da soverchiare, ammutolire e annichilire qualsiasi concorrente a prescindere.

Il giovane e ancora acerbo Di Maio, come succede ai neofiti un po’ imprevedibili e “imprudenti”, ha posto il tema al centro del dialogo Cinquestelle -Pd. Quasi una voce dal sen fuggita. Nel prosieguo del confronto sul futuro governo tra pentastellati e dem potremo verificare proprio su questo tema, a mo’ di cartina al tornasole, se e quanto i due novelli contraenti vogliano davvero cambiare questo povero Paese, distrutto dai suoi politici, di destra e di sinistra e dalla sua opinione pubblica, alta e bassa, prevalentemente distratta e accomodante.