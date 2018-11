La fronda grillina sul caso Ischia-Genova una minaccia per l’alleanza pentaleghista e per la stabilità del governo Conte

La fronda grillina in commissione sul cosiddetto condono a Ischia, collegio elettorale del leader Di Maio, manda a rotoli per la prima volta in Parlamento la maggioranza pentaleghista ma soprattutto rappresenta uno schiaffo diretto al giovane leader e vicepremier campano.

Incuranti delle conseguenze amministrative (la paralisi nell’avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova) e soprattutto politiche, il comandante Gregorio De Falco e la senatrice Paola Nugnes si insubordinano rispetto ai vertici del partito e votano un emendamento addirittura un emendamento dell’odiata Forza Italia. Un impazzimento. Che manda fragorosamente a gambe all’aria la già fragile maggioranza governativa, strutturalmente debole a Palazzo Madama.

Qualcosa di analogo era successo per il decreto Salvini sulla sicurezza. Ma li la disobbedienza era meno grave poiché colpiva un provvedimento di schietta marca leghista. Qui invece il colpo viene portato al cuore del Movimento e in particolare del suo capo Di Maio. E se nel caso di De Falco il guaio politico è relativo, trattandosi del solito tecnico senza storia e appartenenza politica, raccattato in campagna elettorale per prender voti, il quale poi, conquistata la 'poltrona' scopre la verginità e fa di testa sua fottendosene della disciplina di partito, (già visto in passato), nel caso di Paola Nugnes la questione assume grande rilevanza politica, trattandosi di una grillina della corrente di Fico, esponente dell’ala di sinistra del Movimento e da sempre avversario di Di Maio.

Trattasi dunque di fronda politica sotterranea che va ben oltre le intemperanze di un singolo parlamentare riottoso e rimanda alle manovre secessioniste del presidente della Camera (in sotterranea combutta col Pd in vista di ribaltoni?) il quale non manca occasione di differenziarsi da Di Maio e colpire l’alleato leghista, le sue battaglie, il contratto di governo.

E’ il segno, finora rimasto contenuto sotto traccia, ma ieri esploso fragorosamente, delle divisioni interne ai Cinquestelle. La prova provata, drammaticamente plastica, del fatto che il Movimento sia tutt’altro che compatto al suo interno e che Di Maio non controlla il suo partito.

Circostanza che destabilizza e indebolisce la sua leadership e soprattutto lo depotenzia coma partner inaffidabile al tavolo di governo nei confronti dell’alleato leghista. Una scoperta e una presa d’atto che, se non contrastata risolutamente, arginata e contenuta con compattezza e lealtà dai massimi vertici del Movimento, potrà divenire da slavina una valanga foriera di gravi conseguenze nella tenuta dell’alleanza Lega- Cinquestelle e nella stessa stabilità di governo.