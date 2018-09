La verità dietro il caso Casalino-Mef

Che cosa resterà della vicenda Casalino-Mef tra qualche ora, quando la polvere si sarà posata e si ragionerà al netto di tradimenti, siluri, colpi gobbi e montature? Una verità semplice semplice, ossia che in Italia il vero potere è in mano ai grandi burocrati dei ministeri, delle Autorità, degli enti pubblici. I pur giustamente detestati politici passano, loro con le loro carriere “indipendenti” restano superando i cambi di stagione. E zitti zitti e protetti dagli occhiali spessi e dalle grisaglie grigie, fanno il bello e il cattivo tempo. Morale della favola: ogni proposito di Cambiamento è destinato a infrangersi se non parte da lì, dalla sostituzione di questi mandarini autarchici che non rispondono a nessuno. Come i giornalisti, i magistrati e i sindacalisti. Ossia le altre categorie “indipendenti”pur nobili che, tuttavia, hanno contribuito non poco a distruggere l’Italia.