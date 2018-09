Le marchette di Maurizio Martina

Il mio vecchio amico Maurizio Martina, che spero resti tale sebbene io con affetto lo critichi, tutte le volte che compare nei pastoni dei tg Rai (non per scelta giornalistica ma per i secondi che competono al segretario Pd in base alla par condicio) parte in quarta all’assalto del governo Cinquestelle-Lega con parole forti e intenzionalmente urticanti.

Peccato che in tal modo si muova da gregario. Da follower e non da trend setter e opinion leader. Vive di riflesso sulle idee altrui, parassitariamente, come in una sorta di sindrome di Stoccolma del prigioniero verso i suoi carcerieri. Mai dicendo, invece, in positivo, che cosa vuole e vuole fare il suo partito, desaparecido sul piano della proposta politica e programmatica, narcotizzato e paralizzato nella lotta fratricida fra le sue correnti.

L’ultima uscita del neobarbuto segretario pro tempore del Pd e’ di oggi è definisce con disprezzo la difesa a gran voce che Cinquestelle e Lega fanno in queste ore di reddito di cittadinanza, riduzione delle tasse, riforma della Fornero come delle “marchette elettorali”.

Ma come, Maurizio, gli impegni presi con gli elettori li hai degradati a marchette elettorali?

Che idea hai del voto e della coerenza politica? Vero che in passato il Pd, una volta giunto al potere, non ha mai rispettato gli impegni elettorali. Ma perché, anziché appiattirti cinicamente su questo cinismo partitico, non ti associ con coraggio e nell’interesse dei cittadini alle battaglie giuste di perequazione, sostegno ai più deboli, equità fiscale, rilancio degli investimenti, anche se arrivano dai propri avversari politici? Saresti davvero un rivoluzionario, caro Maurizio, capace di spiazzare e sparigliare. E forse ti guadagneresti un posto tra i leader, come fece Berlinguer quando, contravvenendo al politically correct, si riconobbe nel sistema Nato e in sua difesa schierò il Pci. Ma Berlinguer era un leader. E non a caso è passato alla storia. E tu Maurizio?