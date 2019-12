Legge elettorale, compagni di Leu non rompete...

Raccontano le cronache politiche dai palazzi romani che la maggioranza di governo ha raggiunto un accordo su una nuova legge elettorale, un proporzionale corretto con soglia di sbarramento al 4-5 per cento. Si oppone però Leu, che, non riuscendo a schiodarsi dal 2 per cento neanche dopo la conquista del ministero della Salute, trova molto alta la soglia di sbarramento, una minaccia per la sua sopravvivenza. E finché il partito degli ex Pd, piccolo ma decisivo per le sorti della maggioranza giallorossa che sostiene il governo Conte due non supera la propria riserva, l’accordo non si fa.Che dire? Come uscire dall’impasse? Semplice: D’Alema, Bersani, Grasso, Speranza e compagni rientrate nel Pd e smettetela di rompere i coglioni.