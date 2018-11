Manovra, Salvini ad Affari: "Non ci impicchiamo a uno zero virgola"

Dopo la partenza positiva dei mercati stamattina, spinti dalle aperture del governo alla Ue su una possibile riduzione del deficit nella manovra e dall'incontro Conte-Juncker di ieri, ho chiesto un commento a caldo al leader della Lega Matteo Salvini. Ecco che cosa mi ha risposto: "Noi lavoriamo per mantenere, con buon senso, gli impegni presi con gli Italiani. L'importante è che la manovra economica restituisca il diritto al lavoro, alla salute e alla pensione e aiuti le imprese. Non ci interessa litigare con l'Europa, chiediamo solo rispetto per gli Italiani e che lascino lavorare questo governo, non ci impicchiamo a uno zero virgola in più o in meno".