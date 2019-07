Nomine europee: per Macron e Merkel la pacchia è finita, evviva

Vedremo come va a finire con le nomine europee, ma il fatto che ieri sia stato fottuto, anche grazie al ruolo determinante dell’Italia, il pacchetto di mandarini e papaveri approntato dal’asse franco tedesco di Macron e Merkel è motivo di grande soddisfazione. Due politici bolliti e perdenti che vogliono continuare a fare il bello e cattivo tempo nel vecchio Continente. Due politici che hanno sempre finto di parlare da europei, ma in realtà si sono adoperati a fare solo gli interessi dei rispettivi paesi e delle loro grandeur. A discapito degli altri e in particolare dell’Italia. No cari miei, la pacchia è finita anche per voi. Cin.