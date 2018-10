Tra 5S e Lega torna la pace. Il governo del Cambiamento esce rafforzato

E’ tornata la pace, dunque, tra Cinquestelle e Lega. E il governo del Cambiamento può riprendere la sua perigliosa navigazione. Le ragioni dello stare insieme - cambiare il Paese e mandare a casa la Casta - hanno prevalso sui motivi della divisione, che pure restano e sono tanti.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno dimostrato ancora una volta di essere due personalità forti, ma anche due leader responsabili e affidabili. Niente avventure, ne’ scorciatoie furbe ed opportunistiche, da nessuna delle due forze politiche in campo: l’impegno contrattuale solenne sottoscritto tra di loro e davanti agli italiani ha retto, sotto la guida salda e la mano ferma di un bravo avvocato civilista come il premier Conte, che ha fatto valere la sua capacità professionale riconosciuta di dirimere le questioni in conformità con le leggi ma individuando l’interesse comune delle parti contraenti.

Si riparte, dunque, con il governo paradossalmente rafforzato. L’incidente è servito a Cinquestelle e Lega a conoscersi meglio e, in futuro, a non ripetere gli errori commessi, che potevano rivelarsi fatali. Per loro e per il Paese.