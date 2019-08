Urbano Cairo non scende in campo.

Tirato in ballo per la giacchetta da più parti come il possibile federatore di un centro moderato e anti salviniano e addirittura come il Macron Italiano, l’editore di RCS e La7 e presidente del Torino non intende affatto imitare il suo maestro, Silvio Berlusconi, scendendo in politica.

E qualche vecchio amico che il pomeriggio di giovedì 8 agosto, avvicinandosi una possibile scadenza elettorale anticipata, in confidenza e off the record gli ha chiesto: ”Urbano sei tentato o no di scendere in campo in politica?” si è sentito rispondere seccamente e senza se e ma: ”No assolutamente”.

Capitolo chiuso, dunque.