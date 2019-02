Fashion week e contemporary art al Vapore di Milano

L'hanno chiamata “Fashion Type”. E' un'opera realizzata da Lorenzo Marini per celebrare il matrimonio tra arte e moda. Il lavoro è stato presentato lo scorso 19 febbraio, in occasione dell'inizio dell'ultima fashion week meneghina, presso la Fabbrica del Vapore, il grande spazio polifunzionale del Comune di Milano, dove l'artista ha in corso una mostra personale (15 febbraio – 3 marzo).

La Fabbrica del Vapore, che ha ospitato negli ultimi quattro mesi la megamostra “Inside Magritte, emotion exibition” , omaggio al Maestro del surrealismo, conferma così di ampliare il proprio campo di attività dalle avanguardie del Novecento all'arte contemporanea. Uno dei cardini della contemporary art, infatti, è la contaminatio, la caduta delle barriere, non solo tra le diverse discipline dell'arte visiva (con quadri che diventano sculture e fotografie assimilate a dipinti), ma tra tutte le espressioni creative. Come appunto tra pittura, grafica e moda.

Della contaminatio, Marini è una sorta di rappresentazione vivente. Diventato famoso come art director, autore di campagne pubblicitarie note in tutto il mondo, oltre che artista di arte visiva è anche autore di romanzi. E, per non farsi mancare niente, ha anche creato un profumo.