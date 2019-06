Arte e sostenibilità, Karina Gosteva trionfa con le sue Meduse quantiche

E' il più importante Premio italiano per giovani artisti, che unisce, nel nome della responsabilità sociale, contemporary art e imprese. Il Ricoh, nato nel 2010, intende promuovere gli esponenti under 40 dell'arte contemporanea di scuola italiana.

In seguito a un bando, promosso anche con il contributo delle Accademie di belle arti, i partecipanti sono chiamati a interpretare i valori Ricoh così riassumibili: “Lo sforzo verso l’innovazione, che semplifica la vita e il lavoro, salvaguardando nel contempo l’ambiente e in generale i principi della responsabilità sociale d’impresa”. Anche quest'anno, come nelle precedenti edizioni, i candidati sono stati più di 500. Tra questi sono stati selezionati 29 finalisti, che hanno partecipato alla collettiva “I giovani del Premio Ricoh”, tenuta in maggio, a Milano, presso lo Spazio Mostre N3 di Regione Lombardia che, con Mondadori Store, era uno dei partner dell'iniziativa. A conferma del rinnovato interesse meneghino verso la contemporary art.

Vincitrice assoluta è stata Karina Castorani Gisteva, 29 anni, laureata al Naba, con l'opera “Meduse Quantiche”, una stampa digitale su carta fotografica di cotone su “Di Bond” mm 3 con dettagli in effetto dorato.

Il Ricoh si articola in quattro categorie, per ognuna delle quali è stato proclamato un vincitore.

A vincere la sezione pittura-disegno-grafica è stata la 35enne di Fermo Melissa Marinozzi (Accademia di Belle Arti di Macerata) con un’opera realizzata con carte di riviste di moda su tela.

Andrea Agati, messinese, classe 1994 (Accademia di Belle Arti di Messina) ha vinto nella categoria scultura-installaziones realizzando una scatola fatta di legno e vari materiali.

Fabiola Vizzini, 29enne di Agrigento si è aggiudicata la sezione fotografia, video, digital art con la fotografia “Amarcord”.

Infine nella sezione trasversale Pop, promossa da due anni da Mondadori Store, a vincere è stata Oriana Galopin, 30enne siracusana, con l'olio su tela “Green Grass”.

Le cinque opere vincitrici sono state acquistate da Ricoh Italia per la sua collezione, una delle più interessanti raccolte aziendali di contemporary art.