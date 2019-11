Diete, quali consigliare in questo periodo

Diete e benessere sono strettamente collegate tra di loro. Infatti, una corretta alimentazione dovuta a una dieta regolare è uno strumento per ottenere il benessere generale dell'organismo, accanto all'attività sportiva e alle piccole attenzioni quotidiane. Diete e benessere sono legate alla costanza, ma ci sono delle diete che fanno riscoprire il proprio benessere in poco tempo, proprio quando ne hai più bisogno.

Diete e benessere: 4 diete associate alla frutta

Le diete associate alla frutta sono:

1) La dieta dei Lamponi

I lamponi aiutano l'organismo a bruciare i grassi utilizzando la lipolisi e l'adiponectina. Quindi, i grassi si degradano quando mangi e quelli che già ci sono si bruciano velocemente. Non usare questa dieta se hai problemi ai reni o di gotta.

A colazione: 1 fetta di pane integrale di segale con una composta di lamponi ma senza zucchero / uno yogurt bianco e 5-6 lamponi con un caffè d'orzo o un tè verde.

Spuntino. Insalata a base di valeriana con 10 lamponi, formaggio caprino o ricotta di pecora con aceto balsamico. Completa con 40 grammi di lenticchie.

Pranzo. Prepara 70 g di riso nero con 7-8 lamponi.

Merenda. Usa frutta secca di mandorle o noci a cena.

Cena. 6 code di gambero lessate con pinoli, rosmarino e salvia tritati. Come contorno, carote o zucchine con olio extravergine di oliva.

2) La dieta del Mandarino

La dieta del mandarino è tra le migliori per diete e benessere. Può far perdere fino a 4 chili in una settimana e sfrutta il benefici del mandarino.

Combatte il senso di fame ed è un potente antiossidante. Il mandarino combatte il gonfiore, favorisce la diuresi e aiuta a perdere peso, attaccando direttamente il grasso corporeo.

Fai colazione con un bicchiere di acqua e limone e qualche goccia di mandarino a digiuno. Aspetta 20 minuti. Prendi una tazza di tè verde e uno yogurt magro senza zucchero. Completa con un mandarino a pezzetti.

Come spuntino, mangia una manciata di mandorle e bevi una spremuta di mandarini senza zucchero. Concludi con un mandarino a pezzetti.

A pranzo, prepara 80 grammi di riso integrale con succo di mandarini e insalata di finocchi. Un altro menù è riso integrale in bianco con verdure grigliate con con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e l'immancabile succo di mandarino.

A merenda, scegli una manciata di frutta secca in uno yogurt magro senza zucchero.

A cena, prepara pesce alla griglia con insalata mista, olive nere e due mandarini a pezzetti. Il giorno dopo prepara per cena 90 grammi di petto di pollo con insalata di mandarini e olive nere.

3) La dieta dell’avocado

La dieta dell'avocado si può fare per perdere qualche chilo. Il frutto ha un'alta proprietà saziante. Attenua il senso di fame. In più, aiuta la pelle, perché previene l'invecchiamento cellulare. Per utilizzare questa dieta tra le diete e benessere, ecco cosa fare.

Colazione. Una 140 g di yogurt greco con crusca d'avena fragole e avocado tagliato a fettine.

Spuntino. Un frutto di stagione.

Pranzo. Insalata di pollo con pomodori, cipolle, avocado, limone, aceto e un pizzico di sale; 30 grammi di pane integrale.

Merenda. Scegli un pacchetto di cracker integrali.

Cena. Cucina pesce arrostito con verdure grigliate e un cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Chi ha problemi ai reni non può fare la dieta dell'avocado.

4) La dieta del melograno

La dieta del melograno aiuta a dimagrire. Ripara i tessuti e rallenta l'invecchiamento. In più, migliora la salute del cuore. Si può seguire per tre giorni alla settimana. Si devono evitare in questi giorni di dieta: le bevande zuccherate e gli alcolici. Il sale si deve sostituire con delle spezie. Come si fa questa tra diete e benessere?

Colazione. Serve un frullato di melograno con frutta di stagione o dello yogurt bianco con chicchi di melograno, o ancora chicchi di melograno con qualche goccia di limone.

Spuntino. Come spuntino, usa un melograno o un centrifugato di melograno.

Pranzo. Per pranzo, scegli riso integrale e insalata di verdure miste con melograno.

Merenda. Usa frutta fresca di stagione.

Cena. Scopri l'insalata di pollo con chicchi di melograno.

Questa dieta non si può usare se si hanno problemi di reflusso gastroesofageo o di acidità gastrica, oppure si utilizzano farmaci anticoagulanti.

Come iniziare la dieta?

Per iniziare la dieta, evita le bevande zuccherate, la caffeina e naturalmente l'alcol. Fai attività sportiva almeno tre volte alla settimana e fai una passeggiata ogni giorno. Cerca di vestirti sempre comodo e di fare degli esercizi di rilassamento dopo aver fatto palestra. Subito dopo l'allenamento mangia sempre cibi salutari, possibilmente della frutta di stagione.

Ricorda che la frutta è alleata del tuo benessere in tutte le diete. Infatti, in una sana alimentazione, la frutta fresca di stagione non manca mai. La dieta veloce ti serve per ottenere risultati subito, ma la frutta ti aiuta a mantenere la tua linea! Impara a sceglierla evitando prodotti importanti e controllando le confezioni. Sai sempre da dove proviene la frutta migliore, perché è quella che mostra la provenienza e la data di scadenza. Chiedi al tuo fruttivendolo di darti solo frutta italiana e cerca online i siti dei produttori per saperne di più.