Cantare? Tutti possono... Gli stonati non esistono

Finalmente posso fare parte del coro anch’io… perché lo stonato non esiste!!!

Siete tra quelli ai quali piacerebbe poter cantare con gli amici al karaoke o far parte di un coro, ma avete sempre rinunciato convinti di essere stonati?

La notizia? Non siete stonati! Il vero problema non è la mancanza di orecchio, ma la difficoltà da parte del cervello di coordinare le aree uditive con quelle motorie che si trovano nella laringe.

In pratica: si ha ben chiaro in mente quello che si vuole cantare, ma quello che esce non corrisponde a quello che si ha in mente.

Armandosi di pazienza e costanza a tutto questo si può ovviare, con una serie di esercizi che permetteranno di diventare intonati anche in breve tempo; l’importante è comprendere al meglio tutti i meccanismi che sono la base del canto.

Come gli sportivi che con l’allenamento lavorano per costruire il fisico, allo stesso modo si può lavorare e costruire la voce e l’intonazione.



In primis è importante conoscere e riconoscere la propria voce, infatti non siamo abituati ad ascoltarci, con un semplice smartphone possiamo registrare una nota vocale mentre ci si esercita e si canta e riascoltarci, questo permetterà nel momento del riascolto di abituarci al suono della nostra voce.

Esercizio: emettere dei suoni molto gravi ovvero bassi e dei suoni molto alti ovvero acuti collegati tra di loro emettendo la consonante “m” a labbra chiuse, un po’ come a simulare una sirena… Ripetere l’esercizio per varie volte, senza mai forzare o cercare di creare delle note.

Questo semplice esercizio aiuterà a capire meglio quelli che sono i meccanismi della voce, ovvero la relazione che c’è tra il cervello e la voce, i conseguenza è un primo passo verso la vostra interazione.