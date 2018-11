Canti? Ecco l’alimentazione per chi fa della voce la propria professione

L’alimentazione influisce su tutte le muscolature interne del nostro organismo e la voce è la prima a darci indizi e segnali.

Sulla base di questa piccola premessa ecco come un cantante (ad esempio) deve prepararsi prima di un concerto e quale è bene sia la alimentazione.

Iniziamo col dire che esistono alimenti che a causa della loro acidità/digeribilità, influiscono sul nostro apparato digerente causando così il famoso reflusso gastro-esofageo; è buona cosa evitarli specie in periodi di intenso lavoro e anche per chi non soffre di questi disturbi.



Alimenti da evitare:

Latte e formaggi: formaggi molto grassi e piccanti, latte intero;

Minestre: brodo di carne o dado;

Carni: maiale grasso, fritture, salse, carni grasse ed affumicate, carni sott’olio, salse di carne, sughi confezionati;

Insaccati: tutti

Legumi: tutti;

Verdura: pomodori crudi; salsa di pomodoro

Frutta: agrumi

Uova: fritte o sode;

Dolciumi: di pasticceria, con creme o liquori, cioccolato, dolciumi industriali in genere;

Bevande: thè, caffè, liquori, bibite gassate, succhi in genere;

Condimenti: burro, strutto, margarina, dado

Per quanto riguarda un sano regime alimentare per la cura della voce (sia che voi siate cantanti sia che utilizziate la voce per lavoro), vi consiglio di rispettare il corretto apporto di proteine e fibre vegetali; soddisfacendo il fabbisogno proteico nella prima parte della giornata, con una colazione o un pranzo energetico, consiglio di non rinunciare mai a una ‘merenda’ pomeridiana, zuccherina e proteica, che vi permetta di andare in scena senza appetito, ma in buon bilancio energetico, ovvero che non appesantisca.

Per essere più semplici: costituita in modo da avere il massimo apporto proteico lontano dalla performance e apporto glucidico vicino alla performance.

Avere sempre a portata di mano una bottiglia d’acqua: è importante arrivare a bere almeno 2 o 3 litri in una giornata, rigorosamente a temperatura ambiente

A colazione un caffè è concesso ma vanno limitati nel resto della giornata

Sulla base di tutti questi risultati e per migliorare le performance dei cantanti e di tutti i professionisti che utilizzano la voce (avvocati, insegnanti, attori, speaker, etc), in collaborazione con il dott. Ivan Lurgo (dietista che opera nel mondo delle celebrities) stiamo elaborando un nuovo percorso capace di unire una serie di tecniche vocali e fisiche legate all’alimentazione; lavoriamo per limitare i danni che possono essere causati alla voce dal cibo, valorizzando nuovi stili per la scoperta delle personali abilità legate alla voce.

La voce: una nostra “impronta digitale” oltre che una delle nostre più grandi alleate nel campo della comunicazione.

Ecco una serie di alimenti che non influiscono sullo stato delle nostre corde vocali:

Latte e formaggi: formaggi freschi (ricotta, mozzarella, crescenza), grana e parmigiano, latte scremato;

Minestre: brodo vegetale, zuppa di verdure;

Carne e Pesce: vitello, manzo, coniglio, tacchino, pollo senza pelle, pesce fresco o surgelato, agnello (cucinato ai ferri, allo spiedo, bolliti);

Affettati: prosciutto crudo o cotto molto magri, bresaola;

Uova: alla coque, in camicia;

Frutta: fresca di stagione, meglio se senza buccia, cotta o cruda;

Dolciumi: budini al latte, biscotti secchi, miele, marmellate e gelatine di frutta, zucchero, dolci preparati in casa;

Bevande: acqua minerale non gassata, tisane di erbe;

Condimenti: olio di oliva extra vergine di oliva.