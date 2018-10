I 5 tipi di microfono: da live, da studio, a condensatore, valvolare, a nastro

Se pensiamo a un cantante, lo immaginiamo con il microfono.

Esistono diverse tipologie di microfono: dinamici, a condensatore, valvolare e a nastro. Alcuni specifici per i live e altri per lo studio di registrazione.

Microfono da Live

Il più comune utilizzato nei live è il microfono dinamico.

Il più diffuso? Il leggendario Shure SM58; è ottimizzato per offrire una riproduzione calda e nitida della voce, senza interferenze esterne; di conseguenza è la prima scelta per le esibizioni canore live.

Microfoni da studio

Per i microfoni da studio la scelta è molto più ampia; possiamo sceglierli in base alle caratteristiche della voce e alle esigenze di produzione.

Scopriamo i principali tipi: Microfono a condensatore, valvolare e a nastro.

Microfono a condensatore: è un microfono molto “brillante” scelto per la migliore risposta alle frequenze medio alte e per la sua sensibilità; comune ed efficace nelle sessioni di registrazione.

Microfono valvolare: è molto simile al condensatore, ma il suono viene caratterizzato da una valvola che renderà l’effetto sonoro più ricco di armoniche. Sicuramente una scelta mirata per chi cerca un suono più caldo e avvolgente, un microfono non low cost ma ottimo nelle sue performance.



Microfono a nastro: delicatissimo da utilizzare, proprio perché al suo interno è presente un nastro facilmente danneggiabile.

È sconsigliato per le performance dal vivo. È meno sensibile di un microfono dinamico. In studio possiamo abbinarlo a un microfono a condensatore: come risultato avremo un suono ed una “pasta” vocale molto più calda.