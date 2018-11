I segreti della diretta: Live, Half Playback e Playback questo è il dilemma!

Uno spettacolo che è contraddistinto come Live vuol dire che è prodotto dal vivo. In questo nuovo appuntamento parleremo del Live dal punto di vista dell’Artista

Esistono tre aspetti molto diversi tra loro ma ognuno con uno fine ben preciso per ottimizzare la performance: il Live, Half-Playback e Playback.

Il Live: quando il cantante canta dal vivo, senza l’utilizzo di registrazioni sia a livello musicale (senti il suono degli strumenti che sono sul palco) che a livello di produzione. Lo spettacolo live è molto apprezzato dai fan degli artisti che accorrono numerosi a questi eventi (concerti, serate etc).

Half Playback: Si usa prevalentemente in occasioni televisive quando per tempi tecnici non si riesce ad avere una band al completo sul palco, la voce rimane dal vivo mentre tutti gli strumenti intorno all’artista, suonano fingendo di suonare. Questo perché non tutti i programmi televisivi sono specificatamente musicali e hanno bisogno di cambi di scena veloci.

Playback: Il cantante finge di cantare sulla sua voce registrata, anche questo avviene solitamente in occasioni televisive o, lo so che non si deve dire, perché il cantante non è in perfetta forma.

Queste sono le tre principali caratteristiche di un live, ora avrete gli strumenti per valutare in quale delle tre performance, il vostro cantante preferito, ha deciso di intrattenervi.