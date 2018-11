La comunicazione nel canto e del corpo: i tre aspetti che devi conoscere

Prendiamo le definizioni di musica: possiamo dire sicuramente che è l'arte più soggettiva, ovvero che per mezzo di infinite combinazioni di suoni può suscitare particolari stati d'animo o immagini.

Partendo dal punto di vista, dalle immagini, possiamo parlare di comunicazione; quando andiamo a vedere uno spettacolo o un concerto tendenzialmente ricordiamo l'inizio, il centro e la fine. Questo avviene perché gli spettacoli, i concerti ecc. sono realizzati in maniera da poter corrispondere a tre principi fondamentali di comunicazione non verbale.

La comunicazione non verbale consiste nel suddividere le categorie delle persone in tre fasce ben distinte che sono: il visivo, l’auditivo e il cinestesico.Il visivo ha come canale preferenziale la vista, l'auditivo ha come canale preferenziale l'udito e il cinestesico ha come canale preferenziale le sensazioni.Il cantante quando si esibisce ricorda questi tre aspetti e nella sua performance li mette in atto per abbracciare le tre tipologie di pubblico.

Il visivo: quando parla ha un tono piuttosto alto, un ritmo abbastanza veloce, tende a gesticolare come se stesse disegnando nell'aria i concetti di cui sta parlando. Facendo due chiacchiere o parlando con qualcuno cerca di mantenere una certa distanza, non ama che si invada il suo spazio vitale. Le frasi che usa più frequentemente sono: “guarda ti spiego” oppure “vedi che non è come pensi tu”, ovvero utilizza sempre parole legate alla vista.

L’auditivo: l’ascolto è fondamentale, da molta importanza al significato delle parole è il perfetto oratore utilizza un tono sonoro, ritmico e misurato usando le pause sempre al momento giusto.La gestualità dell’auditivo non è molto vivace come quella del visivo, tendenzialmente ha come tic quello di portare spesso le mani vicino o in direzione delle proprie orecchie; nel parlare tendenzialmente utilizza parole come “senti”.

Il cinestesico: al contrario del visivo parla con un tono estremamente basso, respira molto lentamente e con ampi respiri, questo perché vuole vivere tutte le emozioni. Quando parla tende a toccarsi spesso il naso, il petto la pancia; con l’interlocutore cerca sempre un contatto fisico, come ad esempio toccare la mano, la spalla o il braccio. Sono persone socievoli, emotive che si fanno prendere da ciò che provano in quel momento.

Ora avete maggiori strumenti per capire a quale tipologia appartenete, pensate a come reagite quando siete di fronte al palco del vostro cantante preferito o durante la visione di un film o a una rappresentazione in teatro.