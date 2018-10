Canti? Allora devi conoscere la Maschera di Borragan

La “Maschera di Borragan” dal nome del foniatra che scoprì questa tecnica attraverso l’uso di una maschera di ventilazione da ambulatorio e serve per riscaldare la voce, riscaldarla prima di un’esibizione.

Ma in cosa consiste questa tecnica?

Si sfrutta l’utilizzo degli esercizi SOVTE di riscaldamento (lamming, il famoso BRRR o i trilli).

Gli esercizi SOVTE si sono evoluti e hanno iniziato a sfruttare l’utilizzo di dispositivi “esterni” e uno fra i primi è proprio La maschera di Borragan.

La maschera si utilizza semplicemente avvicinandola al volto, tappare l’estremità ed iniziare ad emettere un suono o una vocale. In questo modo andremo ad ottenere un aumento delle nostre risonanze creando una specie di barriera che fa si che il nostro suono vada a sviluppare al meglio tutte le nostre zone di risonanza.

È ottimo per un riscaldamento veloce, c’è da dire che non sono dei sostitutivi della tecnica vocale o del riscaldamento reale della voce ma sicuramente aiutano tantissimo. In Italia chi ha portato questa maschera è il dott. Franco Fussi, infatti in molte occasioni viene spesso definita “La Maschera di Fussi”.