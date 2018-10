Le figure del canto: insegnante, vocal trainer e vocal coach

Il mondo del canto è composto da diverse figure, uniche e fondamentali: ognuna ha un compito ben preciso.

È importante saper riconoscere chi si ha di fronte per capire la differenza tra le varie figure vocali,

Tre sono le figure che si occupano della crescita vocale: l’insegnante di canto, il vocal trainer e il vocal coach.

Vediamole nello specifico.



Insegnante di canto

Si occupa di insegnare le basi del canto, partendo dalla respirazione per poi lavorare sull’estensione vocale cercando di trasferire il suo bagaglio culturale per iniziare a creare una personale forma e stile canoro.

Vocal trainer

È il “personal trainer” della voce. Sviluppa il lavoro dell’insegnate di canto mantenendo l’allenamento della voce per raggiungere standard qualitativi alti.

Vocal Coach

È l’estensione dell’insegnate di canto e del vocal trainer. Il Vocal coach aiuta a risolvere in determinati punti e passaggi problematiche legate alla performance mantenendo stile e timbro.

Il suo ruolo va a intercettare la personale espressione di voce trasformando anche un difetto in pregio.

È sempre presente in studio durante le sessioni di registrazione e in tour, prima, dopo e durante le esibizioni. Deve sempre avere una valigia pronta con tutto il necessario in caso di emergenza.