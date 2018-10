Studi canto? Ecco i 5 segreti da conoscere

Inizia oggi, con appuntamento il martedì, la rubrica del Vocal Coach Giancarlo Genise alla scoperta degli aspetti della vita di un artista tra big ed emergenti.

Oggi parliamo dei 5 aspetti da dover assolutamente conoscere, per farsi spazio professionalmente, nel mondo della musica.

Se studi canto non puoi limitarti ad un’ottima performance: c’è qualcosa di più. Ci sono delle conoscenze e delle accortezze che rendono un professionista tale; dettagli da tenere in considerazione per il tuo lavoro. Ecco i 5 aspetti fondamentali che devi conoscere se studi canto.

Lo spettrogramma della tua voce

Sembra una parolaccia ma non lo è: in pochi conoscono lo spettrogramma della propria voce.

Conoscerlo ti dà la possibilità di tenere sempre sotto controllo l’andamento della tua voce, i miglioramenti, le carenze e tutto ciò di cui hai bisogno per un costante check-up del lavoro svolto in studio e durante le lezioni. Conoscendo le frequenze della tua voce ti sarà più facile interfacciarti con un fonico durante i live o nel corso delle sessioni di registrazione. Non sapevi dell’esistenza di uno “spettrogramma” della tua voce? Rimedia subito!

Saper utilizzare il mixer

Anche questo sembra essere un argomento “scomodo”. Per essere degli artisti completi è fondamentale saper utilizzare un banco mixer. Non sempre vi troverete davanti chi vi aiuterà a sistemare la voce nel migliore dei modi. Imparando a “mettere le mani” su un mixer audio potrete gestire la vostra voce e dare anche delle indicazioni più dettagliate su ciò che vorrete ottenere dal vostro live. Non occorrono conoscenze avanzate, quel lavoro spetta al fonico, ma le basi per le emergenze e per dei consigli mirati, assolutamente sì. L’equalizzazione della tua voce è importantissima, ancora di più se devi coordinarla con una band sul palco. A quel punto dovrai conoscere le terminologie e i “tasti giusti” da dover premere.

Studiare la MUSICA!

Arriviamo, forse, all’argomento più scomodo di tutti. Moltissimi cantanti pensano che, una volta trovata la giusta tecnica vocale, basti saper cantare senza avere altre conoscenze musicali. Questo è un pensiero assolutamente sbagliato. Come cantante devi conoscere la musica; non occorre essere dei fenomeni alla chitarra o strabilianti con il pianoforte, ma almeno i fondamentali per poterti interfacciare con i musicisti sul palco con te è utile che tu li conosca.

Molte volte i cantanti si rivolgono alla band dicendo “fammela in -1”, utilizzando terminologie sbagliate: è come far incontrare un americano e un giapponese e cercare di farli parlare. Non si capiranno mai!

Igiene vocale

Dettaglio molto importante. È fondamentale ricordarsi sempre che la voce va riscaldata prima di ogni performance e raffreddata al termine della stessa. Questo ti permette di preservare l’andamento della tua voce nel tempo ma anche di aiutarti a migliorarla nel tempo.

Comunicazione non verbale

C’è chi l’ha innata e chi no, ma è possibile studiarla. È importante conoscere la comunicazione non verbale per utilizzarla sia durante i live sia nei momenti con il pubblico; il mio consiglio è quella di approfondirla. Tutto il mondo dell’auditivo, visivo e cinestesico ci aiuta a capire chi abbiamo davanti e di conseguenza anche cosa dobbiamo dargli e quali possano essere le attese.

Vi aspetto il prossimo martedì con un nuovo appuntamento e tante curiosità.