Gestione delle imposte di soggiorno: le funzioni del software PayTourist

L'imposta di soggiorno è, come noto, una tassa a carico del turista che alloggia presso le strutture ricettive di determinate località meritevoli di essere considerate città d'arte o, più in generale, zone di richiamo turistico.

Mentre il prezzo del pernottamento riconosciuto dal turista è destinato al fatturato della struttura, dunque, l'imposta di soggiorno è destinata alle amministrazioni locali.

Il mondo digitale, sempre attento ad offrire strumenti in grado di rispondere in modo ottimale alle nuove esigenze, ha presto creato dei software specifici dedicati al pagamento della tassa di soggiorno; oggi il turismo, d'altronde, è strettamente correlato al mondo del web, di conseguenza non stupisce il fatto che tali programmi informatici siano stati presentati con solerzia.

L'innovativo software PayTourist

Negli ultimi tempi si sta parlando sempre più spesso di un software molto innovativo, PayTourist.

Questo software imposta di soggiorno è pensato per il pagamento di questa tassa, tuttavia è progettato sulla base di una visione più ampia e variegata e si propone come punto di riferimento assoluto sia per le amministrazioni locali che per le strutture ricettive e i turisti.

PayTourist per le amministrazioni locali

PayTourist, regolarmente brevettato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, riunifica tutti gli adempimenti delle strutture ricettive, a ognuna delle quali viene rilasciato un codice identificativo per la verifica degli annunci online.

PayTourist assicura una gestione completa di tutti gli oneri, inclusi quelli dovuti alla Polizia di Stato relativi alla registrazione degli ospiti, quelli per la Corte dei Conti, dunque la generazione del modello 21, e molto altro ancora.

Tutti i dati sono in cloud, dunque lo strumento è particolarmente efficiente, ed è possibile accedere all'account da qualsiasi dispositivo, dunque sia da computer che da dispositivi di tipo Mobile.

I molteplici dati che vengono elaborati e rappresentati dal software affinché sappiano rivelarsi di semplice lettura consentono alle amministrazioni locali di poter reinvestire efficacemente quanto incassato dalle imposte per migliorare l'offerta turistica.

PayTourist per la struttura ricettiva

Anche la singola struttura ricettiva può gestire ogni operazione all'insegna della massima efficienza, eseguendo direttamente nel software operazioni di amministrazione, booking, concierge.

L'azienda può provvedere in modo assai agevole all'effettuazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, al contempo i reminder automatizzati avvisano per tempo circa le scadenze correlate ai vari adempimenti.

PayTourist elabora dei dettagliati report sui flussi turistici destinati a rivelarsi preziosi sia per le strutture ricettive che per le amministrazioni locali, è interessante sottolineare inoltre che le imprese turistiche possono facilmente integrare questo software con dei gestionali alberghieri.

Massima semplicità di utilizzo

Un punto di forza di PayTourist corrisponde senza dubbio alla sua semplicità di utilizzo: pur essendo un software dalle molteplici funzioni in grado di rivelarsi prezioso sotto molteplici punti di vista, è stato progettato affinché si riveli molto intuitivo.

Dei video tutorial, ad ogni modo, ne spiegano efficacemente il funzionamento, fermo restando che è possibile far ricorso all'apposito servizio di assistenza tecnica.

Sono già diversi i Comuni che hanno scelto di dotarsi di PayTourist: tra le realtà che più recentemente hanno acquistato il software troviamo il comune siciliano di Aci Castello, quello laziale di Rieti, quello campano di Ascea e quello veneto di Peschiera del Garda.