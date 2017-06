5 Idee per arredare un soggiorno piccolo

Giocare a sistemare i mobili sarà anche il sogno di tutti gli appassionati di arredamento… ma solo nel caso in cui si disponga di uno spazio in cui scatenare la propria creatività. Se siete alle prese con un salotto dalle dimensioni modeste (diciamo 18 metri quadrati o meno), potreste sentirvi disorientati e non sapere come disporre i mobili per rendere realmente vivibile la stanza. Per darvi una mano con questo genere di difficoltà, Houzz vi propone una serie di soluzioni per zone living molto piccole e qualche suggerimento di carattere generale per sfruttare al massimo lo spazio.

1. Un grande divano componibile + sedie di piccole dimensioni

In un soggiorno non molto ampio, il primo consiglio per assicurare la massima flessibilità delle sedute è quello di ricorrere a un grande divano componibile e a sedie di piccole dimensioni (come quelle leggere e strette degli anni Cinquanta). Un grande divano vi darà la possibilità di sdraiarvici quando siete da soli e di farci stare molte persone quando avete ospiti. Le sedie saranno sempre a disposizione senza occupare troppo spazio e offriranno un piacevole contrasto visivo.

2. Un divano componibile senza braccioli

Naturalmente, non tutte le zone giorno di piccole dimensioni sono comodamente aperte su uno o due lati, come nel primo esempio qui riportato. In uno spazio particolarmente ridotto, un divano componibile senza braccioli vi può davvero offrire la possibilità di far sedere molte persone senza per questo sovraccaricare l’ambiente. Prendete un modello moderno ad angolo delle dimensioni maggiori che potete, sistemandolo, preferibilmente, da parete a parete, in modo che sembri quasi incorporato. Risulterà molto meno ingombrante di un divano tradizionale appoggiato alla parete, che renderebbe la stessa stanza più soffocante. Piuttosto che mettere sedie senza braccioli, in questo caso prendete delle sedie da tavolo che siano coordinate con gli arredi del soggiorno, così che possiate spingerle in sala in caso di ospiti e normalmente lasciare lo spazio libero.

3. Una coppia di divani a due posti

Un’altra opzione – specialmente se nella vostra sala non c’è un televisore – consiste nel tenere una coppia di divani a due posti uno di fronte all’altro, con una o due sedie in più lì a fianco nel caso abbiate dell’altro spazio a disposizione. In questo modo, due persone riescono a stare sedute comodamente (è un’ottima soluzione per le coppie che non amano passare le serate avvinghiate sul sofà), mentre quattro o più persone possono conversare o fare un gioco in scatola l’una di fronte all’altra.

5. Divano + coppia di poggiapiedi

Se preferite usare due poggiapiedi invece di un poggiapiedi grande, state scegliendo una soluzione più flessibile da diversi punti di vista: potrete sempre usarne uno come seduta e uno come tavolo, oppure spingerli in giro per la stanza come preferite (il che può facilitare il passaggio). Ovviamente su dei cubi singoli non potrete far stare altrettante persone (o snack o giochi, e così via) come su un’unica superficie. Se volete massimizzare lo spazio da dedicare alle sedute, optate per un solo poggiapiedi. Se volete avere a disposizione più spazio dove muovervi, mettetene due o tre.