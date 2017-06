Stai andando a convivere? Leggi questi consigli

Se non hai mai vissuto con un partner prima d’ora, o lo hai fatto e non ti sai spiegare come tu sia finito sul marciapiede con tutta la tua roba nei sacchi della spazzatura, il passo più importante della vita può farti davvero paura, soprattutto se sei un po’ testardo, presuntuoso e fin troppo abituato a fare ciò che vuoi. Con un po’ di fortuna e di considerazione, questa guida di coppia per arredare senza litigare dovrebbe almeno aiutarvi nella prima fase della vita insieme, senza dover telefonare ai migliori amici che hanno sempre detto di essere disponibili ad aiutarti in caso di problemi…

1. Fate una prova

Quindi pensi di conoscere molto bene la tua metà. È rimasto a dormire con te così spesso che ora ti senti a tuo agio (leggi: non ti trucchi più prima di andare a dormire e hai smesso di svegliarti dieci minuti prima per lavarti i denti e pettinarti, per poi tornare a letto e fingere di esserti appena svegliata così fresca e perfetta!). E anche tu sei rimasta a casa sua così spesso da sapere che i piatti sporchi ogni tanto restano lì nel lavandino tutta la notte (e questa cosa proprio non la sopporti…).

Quindi siete pronti per il livello successivo di intimità, giusto? Potrebbe essere una cosa positiva, ma forse una buona idea sarebbe quella di iniziare con un periodo di prova. Se non avete fretta, prendetevi entrambi un mese per provare la convivenza “trasferendovi” a casa tua o a casa sua per vedere come va. In questo modo potrete accorgervi di quello che succede realmente quando si convive, senza avere la pressione di un contratto di affitto di sei mesi o di un anno.

2. Pianificate i vostri spazi

Se tutto va bene dopo il periodo di prova potrete essere soddisfatti. Ma non saltate questo primo ed essenziale passaggio se decidete di fare il grande passo. Pianificare lo spazio è molto utile quando bisogna arredare una nuova casa, o una casa già arredata dove ci si trasferisce semplicemente con l’altra persona. Bisogna definire per cosa verrà utilizzata ogni stanza, dove posizionare il divano e se ci sarà spazio per una mega Tv. Trovate il tempo di fare una piantina della casa e fate uno schizzo. In questo modo non solo avrete uguale voce in capitolo nelle scelte, ma sarà anche più semplice e veloce sistemare le vostre cose. E non dimenticatevi che sarà anche più economico nel caso aveste pensato di farvi aiutare da un’agenzia di traslochi.

3. Trova un’armonia tre le tue cose e le sue

Indipendentemente dai vostri gusti, ci sarà sicuramente qualcosa nel modo di arredare della tua metà che non rientra perfettamente nei tuoi canoni di arredamento. Potrebbe trattarsi di un divano di velluto turchese particolarmente vistoso, di una vasta collezione di giocattoli di Star Wars (ops, intendevo statuine!) o ancora, di una collezione assortita di teschi di animali, non tutti completamente intatti, da non riuscire neanche a definire la loro forma originaria (forse è un pipistrello? No, aspetta, un opossum?)

4. Non prenderti tutto lo spazio

Se hai una collezione molto grande di qualcosa, ad esempio libri, Cd o vinili, non lasciare che rubino tutto lo spazio, senza lasciarne alla tua dolce metà. Ricorda, la casa non è solo tua, ma di entrambi, quindi trova un posto per tutto così nessuno si sentirà escluso.

5. Parlate

Se c’è qualcosa che ti sta a cuore, non tenertela dentro perché non farà altro che aumentare la tua frustrazione: parlane con la tua metà. Sia che si tratti del desiderio ardente di mostrare una collezione che ha un grande significato per te, sia che tu non voglia vivere in una bolla rosa, l’unico modo per far cambiare le cose in meglio è parlarne. 6. Siate consapevoli Prima di andare a vivere insieme o subito dopo, trovate il tempo per confrontarvi, conoscere le abitudini dell’altro che non sopportate… e cercate di trovare una soluzione. Ti ruba l’asciugamano e poi lo lascia fradicio sul pavimento tutti i giorni? Forse potresti provare usando colori diversi e attaccando dei ganci dietro la porta del bagno (e in tutte le altre stanze della casa, se necessario), per aiutarlo a trovare il suo e a capire cosa farne.

8. Risolvete i problemi insieme

Per evitare eventuale stress di vedere la tua metà mettere sempre le cose nel posto sbagliato (accidenti!), decidete dove metterle insieme, sin dall’inizio. Se avrete deciso insieme che le pentole e le padelle vanno nel mobile sotto il lavello (l’unico posto logico) avrai ogni diritto di lamentarti ogni volta che trovi una padella in un mobile che non le compete.

9. Trovate del tempo solo per voi

È importante tenere a mente che, anche se adesso vivete insieme e condividete cose tipo l’affitto, le bollette e la casa, non siete coinquilini ma una coppia. È fin troppo semplice quando ci si vede tutto il giorno abituarsi l’uno all’altra fino al punto di darsi per scontati. Per fare in modo che non succeda, mettete da parte un po’ di tempo, una volta al giorno, alla settimana, o quando potete: uno spazio solo per voi due. Sedetevi a parlare in soggiorno una domenica mattina. Godetevi una buona cena insieme un martedì sera. O uscite insieme un venerdì sera e terminate la serata come si deve quando tornate a casa… godendovi una vaschetta di gelato al caramello salato sulla poltrona mentre guardate un po’ di cabaret su YouTube. Dopo tutto, sono le piccole cose quelle che contano.