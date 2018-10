Daniel Santucci aderisce alla raccolta voti per il Monte Pisano

Anche Daniel Santucci, promotore della raccolta voti per I luoghi del cuore FAI 2018 dedicata alla Chiesa della Via Crucis «LEGGI QUI» ha aderito alla raccolta voti per aiutare il Mote Pisano, un luogo che divide ma allo stesso tempo unisce diverse provincie.

Il monte in questione è stato colpito da un'enorme incendio creatosi dolosamente il 24 Settembre 2018 che si è rapidamente esteso ed ha distrutto centinaia di ettari di terreno e fatto sfollare oltre 700 residenti dei comuni colpiti.

L'incendio ha ulteriormente rovinato la Rocca della Verruca e minacciato persino la Rocca degli Upezzinghi (o di Caprona) situati nella provincia di Pisa.

Tra i resti dell'antico monastero del Monte Verruca, anch'esso divorato dalle fiamme è stato trovato e salvato un piccolo ghiro dallo stesso Daniel Santucci, sopravvissuto per miracolo dalle fiamme durate diversi giorni.

Oggi Daniel, fondatore della piattaforma online I TRE OBSOLETI ha deciso di dedicare degli spazi per le raccolte firme per I luoghi del cuore FAI di quest'anno per aiutare il Monte Pisano ormai gravemente danneggiato dalle fiamme che ne hanno completamente modificato l'aspetto. (VOTA ANCHE TU QUI)

Intervenuti anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che ha espresso la sua infinita solidarietà per l'accaduto.

Daniel Santucci: Un ringraziamento va soprattutto a tutti i volontari e le forze pubbliche che si sono occupati di spegnere il terribile incendio che sembrava non finire mai.

