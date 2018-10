Daniel Santucci ci porta a Mirteto, borgo abbandonato sui Monti Pisani

I Monti Pisani con la loro storia, natura, paesi, e le loro culture sono uno dei luoghi più belli ed importanti della nostra Italia che da anni attirano migliaia di persone che vi fanno escursioni, ciclismo e fotografie. Ma anche per stare all'aria aperta dove potersi leggere un libro in sintonia con la natura e la brezza che rinfresca gli animi.

È ormai risaputo che questi splendidi monti oltre a godere di una fauna unica, racchiudono piccoli o grandi edifici in stato di abbandono come la Rocca della Verruca, l'eremo della Spelonca e di Rupecava. Soggetti di forte valore artistico e storico che riescono a raccogliere le visite di molti turisti e curiosi.

Uno di questi luoghi abbandonati sorge proprio sul Monte Pisano, alle pendici della Conserva, sopra il comune di San Giuliano Terme (Pisa): è il piccolo abitato di Mirteto.

Mirteto oggi è assai lontano dal classico "abitato" perché qui, gli unici suoi abitanti sono delle capre che lo hanno ripopolato.

Daniel Santucci, fondatore della progetto fotografico "I TRE OBSOLETI" che si occupa della visibilità e conoscenza di luoghi in stato di abbandono assieme al collega Davide Pardini, ci portano alla scoperta di Mirteto, uno splendido borgo monastico abbandonato dagli anni '50 quando il suo ultimo abitante decise di trasferirsi in zone meno isolate. Esso infatti è incastonato in zone non semplici da raggiungere.

Il borgo risalirebbe tra il XI e il XII secolo e al suo interno, assieme all'intero monastero ormai in rovina rimane ancora salda e in piedi la splendida chiesa di stile romanico dedicata a Santa Maria di Mirteto, oggi priva di copertura ma senza perdere il suo antico splendore.

