Davide Pardini ci porta alla scoperta della Formentara

Davide Pardini, 23 anni e fotoamatore per passione, ci porta alla scoperta della Formentara, un piccolo villaggio di alpeggio situato a 1120 m s.l.m. nel comune di Zeri.

Oggi in totale stato di abbanddono, affascina i curiosi che vi si addentrano alla scoperta del luogo.

Al centro del paesino è presente l'Oratorio di S. Bartolomeo, recentemente recuperato ma lasciato in balia dell'abbandono.



Davide Pardini: la particolarità di questo luogo sono sicuramente le case in muratura a secco, quindi priva di cemento. Oggi non tutti riescono a realizzare alla perfezione questo tipo di costruzione.

Fabrizio Gurieri: Quando verrà pubblicato sul vostro blog un articolo dedicato alla Formentara?

Davide Pardini: Non tra molto, abbiamo altri luoghi da pubblicare, come la Chiesa di San Pantaleo nel comune di Vinci, un affascinante costruzione religiosa profondamente legata alla storia di Leonardo da Vinci ed altri ancora, ma La Formentara sarà uno dei prossimi articoli alla quale vorremo dedicare un attimo di attenzione visto che in rete non se ne sente molto parlare, ma vi assicuriamo che è veramente un paese affascinante, sia al livello paesaggistico che artistico per le sue particolari costruzioni che di norma, non se ne vedono molte.

Ricordiamo che il blog della quale stiamo parlando è I tre obsoleti, una piattaforma online fondata da Daniel Santucci dedicata ai luoghi in stato di abbandono, dove raccolgono numerose location e ne dedicano la giusta attenzione per portarle alla conoscenza di chi ignora queste meraviglie artistiche e storiche perdute.

