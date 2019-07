Ennesimo scempio al patrimonio italiano. "I tre obsoleti" denunciano:

Daniel Santucci sulla pagina facebook "I tre obsoleti" sfoga la sua delusione ed amarezza con un intenso post riferendosi ad una villa abbandonata dal 1997 (clicca qui)

Più che uno sfogo si tratta di un appello, un messaggio di sensibilizzazione per informare i cittadini ma anche i proprietari stessi che hanno in mano questi luoghi.

Di seguito il post completo:

Fonte: I tre obsoleti - FACEBOOK

"Avevamo deciso di non scrivere nulla sulla nostra pagina facebook al riguardo, ma è doveroso informare e far capire alle persone che hanno in mano questi beni che è l'ora di finirla col nascondere e fregarsene completamente di tali patrimoni in stato di abbandono.Siamo tornati ieri a distanza di 1 anno a fare un sopralluogo in una villa bellissima piena di storia e di bellezza risalente al 1500.Speravamo che fosse cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, e in effetti sì, qualcosa è cambiato:Le porte di questa villa (ovviamente abbandonata) sono state completamente sfondate, gli affreschi al suo interno hanno subito diversi attacchi vandalici, le crepe sulle mura sono ancora più profonde, talmente profonde da poter vedere l'esterno. La sporcizia poi...cosa che lo scorso anno non c'era, è ormai padrona della villa: tra escrementi di piccioni, mozziconi di sigaretta, resti di uso di droghe, mutande, fazzoletti, preservativi...insomma....UN VERO SCHIFO!Questo è uno scempio sotto la luce di tutti e come sempre nessuno fa niente per tutelare questo luogo, o almeno:Noi abbiamo contattato tantissime volte i proprietari dell'immobile con la speranza di autorizzarci per realizzare qualche attività ricreativa nei pressi della villa dato che il suo parco è magnifico (ovviamente per raccogliere fondi da destinare al suo recupero), ma ovviamente niente da fare. Tutte le nostre (e anche di altri) proposte sono sempre state rifiutate con disinteresse per il nostro hobby e per l'immobile stesso.Ai proprietari interessa solo venderlo e toglierselo dalle mani.Questa villa è abbandonata dal 1997, come credete di venderla se nessuno la conosce? come credete di vendere un immobile del genere se tenuto in tal modo?Mi meraviglia soprattutto il fatto che il Comune in cui risiede questa villa, nonostante sappia del grave scempio alla luce degli occhi, non abbia mai fatto niente!Tutto ciò ci disgusta.Dov'è la Provincia? La Regione? Lo Stato? Le Belle Arti?Perché lasciate in mano certi patrimoni storici ed artistici nelle mani di chi se ne frega completamente?Questi luoghi vanno passati a chi ha voglia di battersi per il loro recupero, non lasciati nelle mani di chi non si interessa.Questa Villa è un'enorme patrimonio storico ed artistico da TUTELARE.

Vi prego di condividere e tagarre il più possibile affinché il nostro messaggio arrivi al cervello di qualcuno."