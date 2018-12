Esploratori dell'abbandono Faccia a faccia con un Lupo

Attimi di paura sono stati per i due fotoamatori appassionati dei luoghi abbandonati, Daniel Santucci 21 anni e Davide Pardini 23 anni, quando nel bel mezzo di un bosco alla scoperta del paese fantasma di Bacchionero, vicino Barga (Lucca) si sono ritrovati dopo varie ore di fotografie di fronte ad un lupo.

Daniel Santucci è stato il primo ad aver avvistato il lupo, ma non vedendo Davide nei paraggi si è dovuto nascondere all'interno di un'abitazione diroccata con la speranza che il lupo se ne andasse.

"Mentre stavo eseguendo gli ultimi scatti da poter caricare sul mio blog ho sentito dietro di me dei movimenti strani, ma lì per lì non gli diedi peso. Alla fine eravamo all'interno di un bosco ed è normale udire rumori sinistri dato che la zona è fortemente abitata da animali di ogni genere ma dopo un po sento un forte respiro, sembrava quello di un cane, ma udendo degli spari in lontanaza credevo fosse un cacciatore assieme al suo fedele amico ma alla fine decisi di voltarmi quando mi ritrovai a non molti metri da me un animale che poteva ricordare un enorme Pastore Tedesco dai colori chiari e due occhi enormi che mi fissavano. L'animale sembrava assetato, aveva infatti la lingua di fuori e mi osservava ansimando. Spaventato decisi di nascondermi silenziosamente all'interno di una vecchia abitazione diroccata con la speranza che se ne andasse. Davide non era con me al momento.Volevo chiamarlo al telefono ma non lo aveva con sé, pertanto mi era impossibile comunicare con lui. Non sapevo come comportarmi. Non sapevo se urlare o cercare Davide. I lupi sono animali estremamente affascinanti ma non avendolo mai visto personalmente non sapevo davvero come comportarmi" racconta Daniel.

Ad un certo punto spunta tra le macerie del vecchio borgo Davide Pardini, che avvertito subito da Daniel cercano di trovare una strategia per dileguarsi. Il percorso da percorrere a piedi da Bacchionero alla propria autovettura era di circa 30 minuti. Dopo qualche minuto il lupo scompare nella boschiglia, ed è in quel momento che i ragazzi decisero di dileguarsi lentamente ma dopo pochi passi si trovano alle spalle un altro lupo da un'altra angolazione. Per il giovane Daniel si trattava dello stesso lupo anche se potevano essercene più di uno.

"Tutto sommato è andata benissimo! abbiamo fatto molte foto e rifornimento di adrenalina, l'importante è che nessuno si sia fatto niente. Era la prima volta per me trovarmi a pochi passi da un lupo in mezzo al bosco, ma l'animale non ci ha aggredito, solo spaventato ma è normale" racconta Davide.

La vicenda si è conclusa positivamente per i fotoamatori de I TRE OBSOLETI >>LEGGI QUI<< Daniel Santucci e Davide Pardini, che nonostante ciò, non gli ha fatto passare la voglia di amare gli animali e l'ambiente. "Potevamo anche avere un fucile in mano, ma mai avremmo sparato all'animale. Alla fine eravamo nel suo territorio" esclamano i due ragazzi.

del 10/11/2018

