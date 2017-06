Il borgo fantasma di Canneto

La ruota di un carro installata sulla facciata di una stalla. Guarda la gallery

Non esiste traccia di questo luogo, solo un cartello che indica l’omonima fattoria.

Sto parlando di Canneto, un piccolo borgo pittoresco incastonato su dei colli alle porte di San Miniato.

Il paese nacque in epoca alto-medievale e viene citata per la prima volta in un documento del 780.

Dopo lo spopolamento avvenuto nel secondo dopoguerra, il piccolo paese fantasma ha cessato di essere frazione del comune, venendo declassato a località.

In un censimento del 1981, Canneto contava una quarantina di abitanti.

La località è di proprietà privata e di essa non rimane molto, solo le case in rovina dei contadini che si occupavano della fattoria, una macelleria, dei vecchi capannoni e la splendida chiesa di San Giorgio.

Gli anni di incuria non passano inosservati e il terreno franoso sta minacciando seriamente le costruzioni.

