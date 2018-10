"Il Sacro Perduto" - mostra fotografica sugli edifici religiosi abbandonati

"IL SACRO PERDUTO" mostra sugli edifici di culto abbandonati

Inizia il tour de "I TRE OBSOLETI", blog e progetto fotografico di Daniel Santucci (fondatore) e Davide Pardini dove si interessano sugli edifici abbandonati. Un viaggio online che ci porta alla scoperta delle rovine di antichi paesi fantasma, di chiese e ville abbandonate. Una vera e propria esplorazione online che ci porta alla scoperta di meraviglie perdute e che rischiano di scomparire (come è già successo con alcuni edifici presenti sul sito dei ragazzi www.itreobsoleti.it). Dal 29 Ottobre 2018 al 12 Novembre 2018 i ragazzi apriranno una mostra fotografica intitolata: "Il Sacro Perduto", un'esposizione interamente dedicata ai luoghi di culto e di preghiera abbandonati .L'esposizione sarà disponibile presso il Circolo ARCI "Il Progresso" in Via Rovai 43 a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze. Le immagini de I Tre Obsoleti saranno disponibili ogni giorno dalle 7:00 alle 24:00, tranne l'ultimo giorno che saranno disponibili dalle 7:00 alle 21:00. Un vero e proprio scenario che serve a sensibilizzare i cittadini ad un tema poco conosciuto come l'abbandono e che serva a far capire cosa abbiamo e cosa stiamo perdendo. La fotografia è l'unica arma disponibile dei ragazzi che blocca almeno nell'immagine, la loro non lenta decomposizione. La mostra fotografica è stata gentilmente offerta da Fotolupo Club con sede nel Circolo.“

