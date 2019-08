Il Trading del futuro sarà automatico?

Il Trading del futuro sarà così "intelligente" da divenire completamente automatizzato? In molti si pongono questa domanda dal momento che, in questo settore, la direzione sembra essere proprio questa. Ma andiamo per gradi, ricordando anzitutto cos'è il Trading e per quale motivo è considerato una vera "rivoluzione" nel mondo degli investimenti finanziari.

Il Trading consiste sostanzialmente nella possibilità di effettuare degli investimenti online tramite delle apposite piattaforme: alla luce di questo, dunque, è evidente il fatto che il Trading abbia modificato in modo radicale la concezione tradizionale degli investimenti finanziari, secondo cui il privato che vuol far fruttare i propri capitali deve necessariamente rivolgersi a una banca o a un altro broker "fisico". Il ruolo di broker, ovvero di intermediario finanziario, oggi è esercitato dalle stesse piattaforme, di conseguenza la persona che vuole investire può farlo comodamente online, facendo riferimento a dei siti Internet accreditati: quest'aspetto è molto importante dal momento che il compimento di operazioni in piattaforme non autorizzare renderebbe molto concreto il rischio di brutte sorprese.

Fare Trading non è come scommettere: l'esito di un investimento non è frutto del caso, o meglio il caso può influire solo in minima parte, ma il successo di un'operazione è correlato in primis alla conoscenza dei mercati finanziari e delle relative dinamiche. Senza dubbio è questo il miglior modo per intendere il Trading, di conseguenza i trader professionisti riescono a dedicarsi a quest'attività con un simile successo proprio perché hanno alle spalle una formazione molto approfondita. La formazione ideale del trader si compone per un verso di conoscenze teoriche, per l'altro di esperienza pratica: questo binomio è assolutamente fondamentale se si vogliono conseguire dei risultati interessanti.

Si diceva in precedenza che il Trading sembra stia incanalandosi verso una strada differente, ovvero appunto quella dell'automazione: con ogni probabilità, dunque, un domani si potrà fare Trading pur senza avere delle competenze specifiche, ma semplicemente avendo a disposizione dei capitali da investire. Sono diverse le ragioni per cui si afferma questo: nel mondo del Trading, infatti, si stanno diffondendo sempre più delle opportunità che consentono all'utente di investire con delle ottime probabilità di successo pur non avendo alcuna conoscenza nel settore, o comunque delle competenze minime.

Da questo punto di vista è emblematico anzitutto il cosiddetto Social Trading, un'opportunità che, per quanto giovanissima, sta davvero spopolando. Il Social Trading, noto anche come Copy Trading, consente di copiare con un semplice click gli investimenti compiuti dai trader di maggior successo, stabilendo liberamente gli importi da destinare. Quest'opportunità è davvero molto interessante, soprattutto per i neofiti: basta un semplice click, infatti, per replicare degli investimenti alle cui spalle vi sono anni e anni di esperienza nel settore. Il Social Trading non è l'unica ragione per cui si ritiene che il futuro del Trading possa riguardare sempre più da vicino anche chi non ha competenze specifiche: in quest'ambito, infatti, stanno diffondendosi sempre più anche i cosiddetti robot.

I robot applicati al Trading sono dei software che elaborano un'elevata quantità di dati e di trend relativi ai vari asset dei mercati finanziari, dei tool che, sulla base di quanto analizzato, eseguono determinati investimenti finanziari in modo del tutto automatico. Ovviamente l'utente ha la possibilità, in questi casi, di impostare dei parametri, ad esempio quelli relativi agli importi massimi da investire, ma al di là di questo i software sono completamente automatici.

Non bisogna trascurare neppure diverse realtà piuttosto note online, come ad esempio www.segnaliditrading.net, le quali mettono a disposizione una serie strumenti formativi ed informativi concepiti appositamente per il neofita, affinché possa eseguire i suoi investimenti con consapevolezza e con elevate opportunità di successo pur non avendo uno specifico know-how. Sembra davvero che la strada che si sta tracciando sia proprio questa: effettuare degli investimenti online diverrà un'opportunità alla portata di tutti, anche di chi non ha conoscenze del settore.

L'utilizzo degli strumenti indicati, tuttavia, non può essere considerato garanzia di successo, e questo deve essere sempre ben chiaro all'investitore. Si pensi ad esempio al Copy Trading, oppure ai robot: è evidente che in entrambi i casi l'eventualità di registrare delle perdite è più bassa rispetto alla media, ma comunque non può di certo essere esclusa, di conseguenza è sempre valido il consiglio di investire con oculatezza, senza mai compiere degli investimenti eccessivi in rapporto alla propria condizione economica.