A Milano rinasce Trattoria Toscana-Elite, multiforme salotto dell'arte

La Trattoria Toscana di Corso di Porta Ticinese, a Milano, nata ufficialmente nel 1971, oggi è rinata, grazie allo spirito innovativo e alla creatività di Daniel Prigioni, giovane imprenditore e artista, che ha riportato agli antichi fasti il locale storico di Milano: è tornato ad essere il salotto degli artisti, dopo un raffinato restyling e l’ampliamento della zona bar e dell’ingresso del locale.

Oggi anzi si presenta anche con il nome rinnovato: Trattoria Toscana Elite.

LE NOVITA' DI TRATTORIA TOSCANA ELITE

Tre le sale:

La Welcome Room, con zona bar in un nuovo stile, con accesso diretto su Corso di Porta Ticinese 58, dove i clienti vengono accolti con un welcome cocktail e all’interno del quale vengono organizzate feste private e dj set, tra divani comodi e accoglienti e eleganti poltroncine. I bartender sono altamente qualificati, gli aperitivi, a base d prodotti di qualità, finger food, specialità di carne e pesce e cruditees, sono serviti al tavolo.

Nella zona ristorante, con fontana centrale, il protagonista è l’enorme lampadario, arrivato appositamente da Hong Kong e in vetro di Murano.

Il soffitto si apre durante la bella stagione e trasforma lo spazio in un giardino estivo, tra bambù, peschi, ciliegi e altre piante.

Due le zone privè, esclusive e riservabili per cene, eventi aziendali, compleanni.





Daniel Prigioni Daniel Prigioni

Il bar Lounge Elite è stato ampliato con un bancone a tre postazioni, nelle quali esperti bartender preparano cocktail italiani e internazionali e aperitivi da prenotare negli spazi privé che possono accogliere sino a 400 persone.

Anche in questa zona il soffitto viene aperto per un aperitive time sotto le stelle.

Al centro non manca la postazione dj set ideale anche per i festival live musicali che vengono organizzati nel locale.

Tutte le sere nel locale ci sono dj set con ospiti internazionali

COCKTAIL DA 10 EURO E BUFFET DA 20

APERITIVO A BUFFET NELLA LOUNGE BAR ELITE DA 20 EURO COMPRENDE PIATTI ANCHE SU RICHIESTA, IDEALI PER CHI SOFFRE DI INTOLLERANZE, ALLERGIE, O ESIGENZE ALIMENTARI PARTICOLARI - E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE

Le specialità del ristorante

Carne e pesce italiani

Fiorentina

Chianina certificata Consorzio Toscano Toscano

Tagliata con verdure o funghi porcini

Buttera Cinta Senese

Filetto con tortino di patate e verdure

Orata

Polpo e verdure

Branzino mandorlato, con nocciole e pistacchi e caponata di verdure di stagione

Su prenotazione cruditees

Tra i dolci, il tortino al cioccolato e pere, le torte fatte in casa, il cremoso al cioccolato

Vini toscani tipici bianchi e rossi

Le serate

Lunedì CABARET NIGHT

Martedì SUONA FORTE, hip hop, rap, trap, giovani talenti

Mercoledì CULT. Musica live con jazz band, dj set e ospiti internazionali

GIOVEDì HEROES dall’afro alla techno selezionata esclusivamente in vinile

Musica, dj set con Cristian Croce e Nicola E THE BEST DJ DI CORSO DI PORTA TICINESE, tutti gli artisti della zona titolari anche di noti locali

VENERDI’ FLUIDO Best house music, funk, deep e soul

SABATO WOW Musica italiana, latino, reggaeton, commerciale, con partecipazione del cantante, influencer e personaggio DANDI

Domenica TIRAMI SU-BRUNCH FUTURISTICO

Dalle 12 alle 24

Per tutti coloro che vogliono uscire dagli schemi, vestirsi a tema e prenotare il brunch, anche con tutta la famiglia. Le mamme e i papà potranno rilassarsi grazie a “tate” esperte che si prenderanno cura dei bambini.

Trattoria Toscana-Elite

Corso di Porta Ticinese 58

Tel.02/89406292