TRENDIEST - A Torre Branca arriva il WiFi gratuito per tutto il Parco Sempione

Torre Branca a Milano

Grazie alla disponibilità offerta dalla Fratelli Branca, l'associazione culturale TRENDIEST, con l'assistenza tecnica di Mediatech, ha dato il via all'iniziativa "WiFi gratis a Torre Branca". Presto si aggiungeranno altre novità. Già da oggi, comunque, la copertura WiFi, del tutto gratuita, è a disposizione di centinaia di cittadini milanesi e di turisti, che frequentano il Parco Sempione, sia per cercare rinfresco dalla calura estiva all'ombra di piante secolari, sia per tenersi in forma correndo liberamente fra le aiole e i laghetti del Parco.

TRENDIEST - ASSOCIAZIONE CULTURALE APOLITICA

L’associazione TRENDIEST è apolitica. Si propone di promuovere e favorire varie finalità: 1) essere un centro di incontro, di studio, di formazione e di scambi culturali e professionali per i cittadini italiani e stranieri che si occupano di problematiche internazionali e la loro soluzione innovativa, 2) promuovere le iniziative a favore della pace nel mondo e alla comprensione fra i popoli, 3) essere un centro di sviluppo di idee creative nel campo delle arti, del design, della fotografia, della comunicazione e della moda, 4) promuovere le iniziative a tutela dell’ambiente e del mondo animale, 5) promuovere l’educazione al consumo consapevole e la protezione dei diritti dei consumatori, 6) promuovere l’educazione finanziaria e la protezione di investitori e risparmiatori.

UNA COMUNITA' BASATA SULLA LIBERTA' D'INFORMAZIONE



I fini dell’associazione potranno essere perseguiti attraverso l’organizzazione di incontri, conferenze, commissioni, centri di studio e pubblicazioni, organizzati dall’associazione in proprio o in collaborazione con terzi e tramite l’edizione e il continuo aggiornamento di uno o più siti web di carattere informativo ed educativo. Il progetto denominato “Trendiest” prevede la creazione di una Community multietnica basata su studenti universitari italiani o residenti all'estero. La Community ha come scopo principale quello di produrre articoli giornalistici sia da nuove notizie, sia dalla traduzione di notizie esistenti.

Trendiest ad oggi ha superato la fase di avviamento creando il portale in lingua Italiana che verrà utilizzato come base per la prima lingua straniera, l’inglese. Il numero zero è raggiungibile all'indirizzo www.trendiest.eu e ad oggi si presenta con le seguenti aree specifiche: Economia e Finanza, Fashion, Salute e Benessere, Fitness, Tecnologia, Cinema e Alta Cucina.

Il coordinamento necessario tra redattori, giovani studenti e portale verrà gestito da una Agenzia di Stampa che sarà creata appositamente. “Trendiest” parte da una idea di Paolo Brambilla, bocconiano ed esperto da anni del mercato economico, giornalista attivo su diverse testate di importanza nazionale ed internazionale.