AIME Agroalimentare: nuova presidenza. Grandi novità nella rete d'imprese

L’Associazione Imprenditori Europei (AIME) è un’associazione volontaria tra imprenditori, senza scopo di lucro, indipendente, apolitica ed aconfessionale. Nata a Varese, si è sviluppata negli anni in numerose città lombarde e ora sta cogliendo ancor più successo nella sede di Milano, recentemente rinnovata.

Il Comitato Tecnico Scientifico di AIME, composto da membri espressione del mondo accademico e imprenditoriale, fornisce supporto analitico agli organismi associativi, spunti di riflessione e iniziative concrete anche nel settore sempre più battagliato della comunicazione al vasto pubblico dei consumatori. Utilizzando le tecniche più moderne sui mezzi classici e sul web, è in grado di meglio supportare l'impegno commerciale dei propri associati.

"Esercenti, produttori, non tutto è finito, viviamo un periodo storico di grandi cambiamenti, nell'ambito dei consumi e del commercio" dichiara il presidente del settore agroalimentare, Marco Colombo "Aime, la prima associazione intersettoriale ed inclusiva, sta da tempo facendo un grande lavoro nel ambito della rete d'imprese".

LA NUOVA PRESIDENZA AIME AGROALIMENTARE

Proprio in questi giorni è stato eletto il nuovo comitato di presidenza del settore agroalimentare di AIME. Trovate più sotto i nomi dei neo-eletti, che si sono impegnati a far incontrare quotidianamente domanda con offerta, ad accompagnare in questo difficilissimo cammino le realtà produttive e commerciali. "Vogliamo stimolare nuove ed innovative forme di aggregazione di interscambio di dati, competenze" ribadisce Marco Colombo, titolare del Salumificio Colombo Salvo di Crosio della Valle. Ci si chiede però se tutto questo sia risolutivo, una panacea per i problemi delle aziende italiane.

"Sicuramente no" risponde Marco Colombo "ma è un inizio di strategia condivisa per rilanciare distretti produttivi ed aree commerciali, sapendo, che sicuramente, muovendosi da soli, difficilmente si potrà cambiare questo andazzo. Prendiamoci per mano, non lasciando nulla di intentato, la forza del gruppo e la voglia di condividere ogni sforzo possibile per rilanciare e sostenere le nostre attività va perseguito" e conclude rivolgendosi sia agli associati, sia ai potenziali nuovi amici: "Aime c'è perché ci sei tu".

PERCHE' ASSOCIARSI AD AIME

Associarsi ad AIME significa valorizzare la propria azienda, essere rappresentato e tutelato nei confronti di tutti gli Enti Pubblici e avere un punto di riferimento per lo scambio di esperienze e competenze, oltre che usufruire di un concreto strumento di sostegno alla competitività nello spirito di valorizzazione della tradizione italiana delle arti e dei mestieri.

Nell’ambito delle sue attività istituzionali, AIME promuove la stipulazione di convenzioni per garantire ai propri soci la possibilità di usufruire, a condizioni vantaggiose, di servizi sia per l’azienda, sia per la famiglia, nei più interessanti campi di intervento: finanziario, fiscale, sindacale, tecnico, gestionale. E non solo. Ad esempio quest'anno, tramite la collaborazione con il network Consilium srl di Milano, si darà il via a una nuova campagna di presenza sul web, mirata a consolidare l'tmmagine di AIME e dei suoi associati su di un pubblico sempre più vasto.

I NUOVI ELETTI DI AIME AGROALIMENTARE

Marco Colombo del Salumificio Colombo

Francesca Corbani delle Distillerie Freddozzo

Marcello Chini della Pasticceria Dolci Sapori

Marco Trolese del Raviolificio San Marco

Diego Signini della Cioccolateria Audere

Monica Neri Legù La pasta non pasta

Vincenzo Gargaglione della Pasticceria Milano

Antonella Cabassa Asparagi Mazza di Cantello

Franco Macchi Cooperativa Prealpina Latte Varese