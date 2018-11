Alberto Pezzini rilancia il turismo a Sanremo con "Futura Sanremo"

Grande successo a Sanremo della serata organizzata da Alberto Pezzini per il rilancio del turismo nella splendida località ligure.

L’avv. Alberto Pezzini, con la lista “Futura Sanremo”, si candida a sindaco per le elezioni della primavera 2019. Non basta però avere programmi innovativi e obiettivi concreti per avere successo in una tornata elettorale impegnativa come quella che lo vedrà protagonista fra pochi mesi: occorre anche avere entusiasmo e passione.

Alberto Pezzini

Caratteristiche che Alberto Pezzini, avvocato e scrittore di romanzi di successo, ha saputo comunicare al pubblico presente (almeno 50-60 ospiti che gremivano la sala conferenze dell’Hotel Nazionale, piena oltre misura) con il suo stile chiaro e coinvolgente, sempre costruttivo, talvolta anche gustoso, grazie alle divertenti battute che riuscivano a strappare le risate spontanee degli ascoltatori.

Non solo quindi, nel programma di “Futura Sanremo”, si leggono argomenti focali per il benessere dei cittadini, come pianificazione e sicurezza urbana, dalla pulizia delle strade allo loro illuminazione, alla creazione di un’alta percezione della qualità della vita, ma anche l’intento dichiarato a chiare lettere di riscoprire e rilanciare l’anima vera della comunità sanremese, quella capacità di attrarre un turismo di alto livello grazie alla bellezza dei luoghi e alla cultura millenaria di ospitalità dei sui cittadini. E non solo valorizzando la costa, le spiagge e gli esercizi commerciali, ma anche lo splendido entroterra con le sue bellezze e le sue attività tradizionali.

Molto interessanti anche gli interventi dei relatori presenti alla serata. Il tema del turismo a Sanremo è stato affrontato da diverse angolazioni, con l’intento di sottolineare le grandi opportunità che la città offre a un pubblico variegato di potenziali visitatori: oltre a quanto già negli ultimi anni è stato fatto per sostenere l’immagine della città in Europa e nel mondo, ancora però restano da sviluppare politiche di espansione in ambiti innovativi come quelli resi indispensabili dalla Alberto Laganà “millennials”, ovvero i nati fra gli anni ’80 e il 2000, abituati a tipologie di comunicazione assolutamente diverse da quelle usate nei decenni precedenti.

C’è la sensazione, secondo Luna Barboro, impegnata proprio nello studio di questo tema, che il turismo sia un po’ malvisto da alcuni. Si attende la fine del Festival per trarre un sospiro di sollievo, come se la città gremita di visitatori portasse solo disagi: e i vantaggi? Sarebbe stupido negarli: occorre che i cittadini recuperino la loro obiettività e si concentrino sullo sviluppo della ricchezza che un nuovo approccio, più consapevole, al turismo potrebbe certamente creare.

Michele Laganà, fondatore di “Futura” nel 2004, ha portato la sua esperienza nel proporre soluzioni nei Comuni dove è possibile riscontrare problemi di malgestione, come dimostrato dalle 420 liste che negli anni si sono candidate in tutta Italia. “Ciò che conta è fare quello che diciamo, l’armonia che si crea all’interno di una lista, il piacere di fare politica, la spontaneità. “Futura” non è al traino di questo o quel partito, “Futura” sono i cittadini” dichiara.

Alberto Amati, grazie al suo passato di ambasciatore in Slovenia, ha portato l’esperienza di collaborazione fra una delle eccellenze del “Made in Italy” turistico, cioè le cittadine della Riviera romagnola, e le cittadine della costa adriatica orientale. Il risultato è stato quello di promuovere una nuova capacità di attrazione per i turisti del nord Europa, con progetti comuni, un traghetto di collegamento, ecc.

C’è però qualcosa che andrebbe risolto secondo Alberto Amati. “Il Ministero del Turismo si è dimenticato di noi. Anche Sanremo ne soffre. Invece il futuro dell’Italia è basato sul turismo, visti i problemi che affronta il settore manufatturiero nel Paese”.

E aggiunge “Non dimentichiamo che, secondo le classifiche pubblicate, Sanremo per gli stranieri è molto in alto, al 18° posto, fra le località da visitare in Italia”. Importante è fare aggregazione, creare eventi e manifestazioni, valorizzare l’artigianato, l’entroterra, le attività sportive. In una parola, l’amore per la vita.

Anche Michele Laganà è tornato sull’argomento: “Per la costa romagnola sono stati creati eventi straordinari, regate, visite culturali, che hanno portato nuovi visitatori in occasione delle giornate organizzate al Castello di Gradara, nei porti turistici, nelle discoteche e nell’entroterra”.

Paolo Brambilla, a più riprese, ha sottolineato l’importanza dell’uso del web e delle nuove tecniche di indicizzazione: non basta creare un bel sito e studiare nuove iniziative. Certamente questa è la base del successo: ma l’elemento determinante consiste nel “farsi trovare sul web”. Senza una comunicazione innovativa, non arriveremo mai a contattare un pubblico più vasto, soprattutto costituito da giovani che sanno come spendere con intelligenza i propri soldi.

Si torna a parlare dei “millennials”: persone che viaggiano in cerca di nuove esperienze e nuove emozioni. Persone che si documentano sul web, consultano le classifiche di Tripadvisor e delle altre communities, leggono i commenti degli altri, si basano sulle valutazioni positive e rifuggono dalle località meno apprezzate. Un pubblico che cerca sì alberghi e ristoranti che soddisfino le proprie aspettative, ma soprattutto un pubblico che desidera scoprire luoghi, vivere momenti e provare esperienze sempre nuove e sempre di grande fascino.

Insomma, non si tratta più di accogliere gli ospiti solo con i “guanti bianchi” della tradizione, ma anche e soprattutto con i “guanti rossi” dell’emozione e della passione.

Infine è stato toccato l’argomento più delicato per la città di Sanremo: il suo Casinò. Molto sentiti gli interventi del pubblico: il Casinò non può essere dimenticato e lasciato al suo destino. Il palazzo stesso deve tornare ad essere punto di aggregazione per un pubblico sempre più vasto e diversificato, al di là della passione per il gioco, che può continuare a convivere con gli eventi culturali, le serate musicali, gli spettacoli di alta classe. Ma con un nuovo registro, innovativo e moderno, in grado di cogliere e soddisfare le esigenze di un pubblico giovane, con proposte adatte al terzo millennio.

Occorre però una forte aggregazione fra pubblico e privato. Così come, a fronte dell’impegno dei privati a investire sul territorio, anche l’ente pubblico deve rispondere con efficienza e velocità.

Ecco perché Alberto Pezzini si candida come sindaco della sua Sanremo, con la lista che ha chiamato, manco a dirlo, “FUTURA SANREMO”.